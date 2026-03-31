Kathy Car Fashion presenta denuncia por desvío de fondos

Kathy Car Fashion presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presunta estafa, dado que, hay dudas sobre el uso irregular de los fondos recaudados para una cirugía que necesita Taitiana Anderson.

La creadora de contenido colonense y otras caras del patio se unieron por lo que parecía una noble causa, la cual consistía en recaudar $37 mil para cubrir el tratamiento médico de Anderson, de 29 años, que padece hiperparatiroidismo y complicaciones renales y maxilofaciales.

Las sospechas de la utilización indebida de las donaciones monetarias surgieron tras una serie de denuncias de varias mujeres que aseguraron que fueron supuestamente estafadas por la misma persona que está encargada de recibir los fondos para Anderson, identificada como Nitzeyra Stewart.

Los testimonios afirman que la cuenta y el número de Yappy donde se reciben las donaciones coincide con el de la persona que las estafó, una presunta vendedora de pelucas de la India, que les quedó mal y que por temor a ser expuesta devolvió el dinero.

Dichas devoluciones se dieron en el periodo en el que se estaban recibiendo la ayuda económica para Anderson, lo cual aumenta la sospecha de que los recursos se destinaron para cubrir esas deudas.

Kathy Car Fashion, una de las principales impulsoras de la causa, hizo pública su indignación y ordenó detener todas las actividades programadas para recoger dinero, asimismo, instó a las personas a presentar sus respectivas denuncias.

“Así como a ustedes los estafaron, a mí también”, expresó tras hacer público que presentó la denuncia.

Anderson, por su parte, aclaró que no tenía acceso a la cuenta de las donaciones y desconocía el uso que se le estaba dando a los fondos, sin embargo, Kathy duda de su inocencia.

Sobre este caso, el Banco General se pronunció en el post de Kathy: Gracias por reportar esta situación, le estamos dando seguimiento según nuestras políticas internas y la regulación bancaria.

