Kelineth Miller se enfrentará nuevamente a Armando Aizprúa

Hace unas semanas la final del Reto de Trovadores generó un debate en las redes sociales tras la elección de la ganadora.

Algunos consideraban que la representante de Bocas del Toro, Kelineth Miller, debió llevar el primero o el segundo lugar, no el tercer puesto.

Comentarios a favor y en contra de los jurados - Armando Aizprúa, Jazmín Muñoz y Luis "Cholo" Bernal- recorrieron las redes sociales.

Algunos dijeron que Aizprúa era "un vendido", la inconformidad reinó en la edición 2023 de esta competencia de trovadoras.

Por su parte, en ese momento, Aizprúa dijo: "A mí no me hace daño nada de lo que piensen de mí, porque Dios conoce el corazón de este humilde Señor que viene de muy abajo, criado por dos viejitos analfabetas, que a veces sufre problemas ajenas también; bueno ustedes están sufriendo por la decisión de que según tomé yo solo, porque me están tirando toda la carga a mí ".

El tema ha vuelto a generar comentarios tras un anuncio que hizo la trovadora donde informa que estará en una cantadera junto a Armando Aizprúa y Rubén Romero.

Al publicar este anuncio de inmediato saltaron comentarios donde le dicen que no debería cantar con "ese vendido". ¡Fuerte!

Sin embargo, hay mensajes donde indican que la trovadora es una profesional y que se subirá otra vez a la tarima con Armando Aizprúa. La bocatoreña, antes del certamen, ya se había enfrentado al trovador y a otros cantantes de décima en las tarimas.

Evento

Esta cantadera se realizará el sábado 23 de septiembre, en el Restaurante José en Changuinola.

El evento es un homenaje a Virgilo Miller, papá de Kelineth, por sus 33 años de carrera artística.

Tras su participación en el Reto de Trovadores, Kelineth Miller dijo: "Estoy muy contenta, agradecida con todos por ese gran apoyo durante las ocho galas del Reto de Trovadores".

