Khloé Kardashian es criticada por fingir que dio a luz a Bruno

En el estrenó de la segundatemporada de “The Kardashians”, Khloé Kardashian presentó al nuevo miembro de su familia, su segundo bebé junto a Tristan Thompson y que se gestó en un vientre de alquiler.

Khloé Kardashian no es la única del clan Kardashian-Jenner que ha optado por la gestación subrogada, su hermana, Kim, quien tuvo dos hijos con esta alternativa, la acompañó durante el nacimiento del bebé.

El segundo bebé de Khloé nació el 28 de julio en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, y con el estreno del show familiar se han revelado nuevos detalles del nacimiento, incluyendo una fotografía que ha desatado la polémica.

Khloé se metió en una cama de hospital y con su bebé en brazos se tomó una fotografía como si hubiese acabado de dar a luz, lo que ha indignado a algunos, puesto que el alquiler de vientres pese a que en algunos países es legal el tema aún genera acalorados debates.

La fotografía ha sido titulada en las redes como “haciéndose la recién parida” y ha sido acusada de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una mujer para alquilar su vientre y comprar su bebé.

“Ha tenido la desfachatez de meterse en la cama del hospital para hacerse la foto, como si fuera ella la que hubiese parido, qué gentuza”, “Una rica (Khloé Kardashian) se aprovecha de la necesidad de otra mujer y compra un bebé… mientras que en la sala contigua una mujer empieza su posparto lejos de su hijo” y “No logro entender qué hace Khloé Kardashian acostada en una cama de hospital, solo puedo compararla con las escenas de The Handmaid’s Tale, que asco esta sociedad donde se normaliza arrendar a una mujer y comprar hijos”, son algunas de las críticas.

La mayoría de los comentarios hacen énfasis en la lucha de clase social y en la crítica a la gestación subrogada, alternativa que es legal en Estados Unidos.

Por otra parte, en los nuevos episodios del reality emitido por Hulu, Khloé habló sobre la infidelidad de su expareja, con quien ha mantenido una relación intermitente desde 2016 y en 2017, le dieron la bienvenida a True.

