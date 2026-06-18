Con una jornada dedicada a la música, la cultura y la convivencia ciudadana se llevará a cabo La Fiesta de la Música ("La Fête de la Musique"), una celebración que nació en Francia en 1982 y que se ha extendido a más de 120 países, el 21 de junio, en Vía Argentina.

Con entrada libre y abierto a todo el público, la celebración internacional, creada por el Ministerio de Cultura francés, tiene como propósito democratizar la música y reunir a artistas aficionados y profesionales en conciertos gratuitos.

En el marco de La Fiesta de la Música, que coincide con la celebración del Día del Padre, los establecimientos de la zona abrirán sus puertas para ofrecer al público una experiencia donde la música será la protagonista.

En un horario, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., las personas podrán disfrutar de una tarde llena de música, cultura y experiencias gastronómicas. Asimismo, se vivirá el ambiente deportivo que despierta el Mundial 2026 en los establecimientos participantes (Barrio Pizza, El Chante, Draft Master, Cervecería PBC, Atípico, That's 70s y Murphy's, entre otros).

Como parte de la actividad, la Alianza Francesa de Panamá (@alianzafrancesadepanama) informó que contará con un espacio informativo en el Parque Andrés Bello, donde presentarán su oferta de cursos de francés, programas culturales y próximas actividades.

También tendrán un código QR, con el cual los asistentes tendrán acceso a la ruta de la fiesta y explorar cada uno de los locales participantes, los escenarios y diferentes puntos de interés que harán de este evento una experiencia única.

De esta manera, Panamá se integra nuevamente a una tradición cultural global donde la música se convierte en un lenguaje universal y en un espacio de encuentro entre comunidades.