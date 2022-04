'La Panarusa' está alejada de las redes sociales porque no quiere ponerse en peligro

Luego de la polémica en la que se vio envuelta Ekaterina Brendina, “La Panarusa”, por la colecta que realizó para comprar su pasaje y el de sus hijos para regresar a Panamá, ha estado ausente en las redes sociales.

La tarde de este viernes, 22 de abril, acudió a su cuenta de Instagram, donde es más activa, y comentó las razones por la cual ya no publica con tanta frecuencia.

De acuerdo con la explicación de la “La Panarusa”, no está haciendo publicaciones porque no quiere ponerse en peligro al hablar sobre la situación que actualmente se vive en Rusia.

La influencer no sabe qué más grabar. Añade: “Aquí se siente como raro, la gente se siente triste, nadie sale para ningún lado, nada pasa…”.

“Se siente algo raro en el aire”, expresó “La Panarusa”.

Por otra parte, el hijo de “La Panarusa” recordó que pronto estarán en Panamá, hace dos semanas adelantaron que tenían los pasajes para el vuelo.

En su momento, Ekaterina Brendina compartió su felicidad con sus seguidores y detalló que tendrían que hacer un largo viaje para poder llegar a tierras canaleras.

“Voy a viajar a finales de este mes, tengo un viaje bastante largo, tengo que parar en el aeropuerto de Estambul por dos días, después en Colombia, pero es el más barato que encontramos y estoy muy feliz”, expresó.

Los boletos me costaron un poquito menos y me quedó como $300, ahorita voy a publicar toda la información y nos vemos a fin de mes si Dios quiere y si no quiere tengo que negociar con él, porque yo sí quiero”, concluyó.

Cabe destacar, que Brendina recolectó más de $6 mil, recursos que destinó para comprar los pasajes para regresar a Panamá.

