'La Wachi' procederá legalmente porque le echaron la Policía

La profesora Teresa Arguelles, conocida como “La Wachi”, procederá por la vía legal por el mal rato que le hicieron pasar mientras dictaba sus clases en la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía.

La mañana del miércoles 5 de junio, cuatro unidades de la Policía Nacional irrumpieron en el salón de clases de la docente por una supuesta denuncia de posesión ilegal de arma de fuego, la cual era de juguete y forma parte de la utilería de una asignación.

Arguelles explicó que el arma en cuestión se está usando para el examen final de ética, donde se está reflexionando sobre diferentes situaciones que se presentan la familia.

Eliecer Plicett, abogado de “La Wachi”, aseguró que se interpondrá una denuncia penal “para quien resulte responsable por el ingreso ilegal de uniformados de la Policía Nacional de la regular a un plantel educativo de menores”.

El hecho quedó grabado en video, ya que “La Wachi” filmó el momento en que las unidades de la Policía abandonaron el centro educativo, asimismo, se pudo escuchar lo molesta e indignada que estaba por lo sucedido.

Esta situación se desencadenó, según la docente, porque sus colegas en el centro educativo le tienen “rabia”, pero también se lo adjudica a la práctica de sacar “conclusiones precipitadas”.

Afirmó que en sus 25 años de dar clases en el centro jamás le había pasado algo como esto.

Este mal trago no ha desanimado a la educadora y sigue firme con su misión, además, sus seguidores y conocidos la han alentado que siga impartiendo enseñanza con su toque característico.

“Se alarman porque una profesora para dar clases a su manera lleve un arma de juguete, pero no se alarman por la cantidad de homicidios que hay por día y la cantidad de abuso infantil”, “Los que la denunciaron le tienen envidia más nada”, “Tremenda profesora, a mí me encanta su método” y “No se metan con mi profe Wachi. No cambie. La queremos mucho. Saludos”, son algunos de los comentarios.

¿Tú qué opinas de esta situación?

