Liza Hernández le dará pelea a supuesta expareja que la querelló penalmente

La modelo Liza Hernández contraataca luego de que fuera querellada penalmente por Luis Manuel Orozco Campos, quien supuestamente tuvo una relación con ella y la acusa de apropiarse de sus bienes de valor.

“La Doradita”, como se le conoce a la modelo, enfrenta una denuncia por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de bienes, pero se sospecha que la supuesta víctima es un estafador.

Supuestamente Orozco Campos, representado por la firma de abogados de Eliécer Plicett, nunca mantuvo una relación sentimental con “La Doradita” y el único vínculo que tuvieron fue una supuesta estafa que el querellante le hizo a Hernández.

A la redacción de Crítica (medio de comunicación hermano) llegaron imágenes que fueron publicadas por Hernández en octubre de 2020, en donde denunciaba a un sujeto que presuntamente la estafó.

Esta persona le ofreció el servicio de una máquina de desinfección, no obstante, esta no cumplía con los requerimientos del Ministerio de Salud (Minsa).

“Yo poco hago esto, pero necesito que me ayuden a denunciar a este falso ing. Me estafó diciendo que iba a crear una máquina de desinfección para robarme y vender una máquina que no está aprobada por el Minsa y no cubre los lineamientos. Si saben dónde está la máquina por favor contactarme”, se lee en la publicación que hizo Hernández y que poco después fue eliminada de su perfil.

Sin embargo, presuntamente “La Doradita” no es la única víctima de este sujeto. En otra imagen aseguran que otra joven también fue perjudicada por esta persona.

“Otra persona estafada por Luis Manuel Orozco Campos”, dice la imagen.

La fuente que envió esta información reitera que la modelo y Orozco Campos nunca fueron pareja, y Hernández ha puesto todo en marcha para darle pelea al querellante.

Según consta en la denuncia, presuntamente Hernández se niega a devolver las pertenencias de Orozco Campos, quien al momento de presentar la querella penal aún no había recibido de “La Doradita” sus objetos de valor.

