'Los Bridgerton': ¿Cómo continúa la historia del duque de Hastings?

En la nueva temporada de "Los Bridgeton" el duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page, ya no forma parte de la historia, ya que la trama se centrará en otro miembro de la familia Anthony.

Versión impresa

La trama principal del duque de Hastings concluyó en la primera temporada, la cual estaba basada en el libro "El duque y yo", de la saga escrita por Julia Quinn, sin embargo, sigue apareciendo en el resto de los libros de forma muy esporádica.

Aunque Page se quedara para la nueva temporada saldría muy poco en escena. De acuerdo al epílogo del libro en el que está basado su papel, Simon, nombre del duque, tuvo cuatro hijos con Daphne Bridgeton.

La pareja está tan enamorada como el primer día y Simon está muy integrado en la rutina familiar, tanto que estuvo presente en el juego de pall mall que se realizó para presentar a Kate Sharma, quien podría convertirse en la esposa de Anthony.

Esta escena forma parte del segundo libro "El vizconde que me amó" y en el cual está basada la nueva temporada, no obstante, en la adaptación el duque de Hastings no estará presente.

En los siguientes libros el personaje tiene apariciones puntuales sin tener el protagonismo que tuvo en la primera entrega de la saga.

A lo largo de la nueva temporada Daphne (Phoebe Dynevor) aparecerá en varios episodios y compartirá algunos detalles sobre su matrimonio con Simon e incluso explica el motivo de su ausencia.

En los nuevos episodios habrá más alusiones al duque de Hastings y el hijo que tuvo con Daphne también aparecerá en escena.

VEA TAMBIÉN: Programación académica del Festival Internacional de Artes Escénicas

Nuevos capítulos

El próximo 25 de marzo, se estrenarán 8 nuevos capítulos protagonizados por Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y las hermanas Kate Sharma (Simone Ashley) y Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Anthony se propone sentar cabeza con Edwina, la hija menor de la familia Sharma, pero su hermana, Kate, no lo aprueba como su esposo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!