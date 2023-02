Los Rabanes demostraron en Viña del Mar que siguen vigentes

La agrupación panameña “Los Rabanes” demostró en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, en Chile, que sigue estando vigente y tras su segunda presentación en la Quinta Vergara han recibido una buena crítica.

El martes de Carnaval, “Los Rabanes” realizaron su segunda presentación dentro de la competencia folclórica con el tema “La patineta” y recibieron del jurado un promedio parcial de 5,5, sin contar con las tres notas incógnitas del jurado.

El jurado votó de la siguiente manera: Gonzalo Valenzuela (5), Polimá Westcoast (?), Eduardo Fuentes (7), Nicki Nicole (7), José Luis Repenning (?), Emilia Mernes (4), Daniel Fuenzalida (5), Junita Parra (?) y el público le dio un puntaje de (4,9).

El público en la Quinta Vergara no quedó conforme con la calificación que le dieron a la agrupación y tampoco fue de agrado la baja puntuación que le dio Emilia Mernes, con quien el “Boza” tiene una colaboración, “Perreito salvaje”.

El descontento del público se ha visto reflejado en las redes sociales y también quedó en evidencia el éxito que ha cosechado “Los Rabanes”, muchos han recordado sus éxitos e incluso los ven como ganadores en la competencia.

“¡Oye! ‘Los Rabanes’ de Panamá. ¿Son los mismos que cantaban ohhh My Commanding Wife?”, “Los Rabanes son tan secos y megacracks, que pueden hacer la wea que quieran po’. Además, es meritorio venir acá a competir por su país. Ídolos”, “Aguanta, Los Rabanes, en mi opinión, deberían ser los ganadores de la competencia”, “Una tal Emilia, que no la conocen ni en su casa, le puso 4 a Los Rabanes (emonji de cara sonriente con sudor frío” y “Weon que heavy, una banda full talentosa que tuvo éxitos como ‘Señorita a mí me gusta tu style’ o ‘My Commanding Wife’ compitiendo con gente que ni siquiera se sabe la letra de sus propias canciones. Todo muy random”, son algunas de las reacciones.

La segunda presentación de la agrupación es clave para decidir si pasarán a la final o si solo soñarán con una Gaviota de Plata.

Además, de Los Rabanes, en la competencia se presentaron Laia (Chile) y Frank Di (México), y para esta noche, 22 de febrero, se espera que se presente el resto de los competidores.

Los competidores con el mejor puntaje llegarán a la final el jueves 23 de febrero y el ganador de esa última noche será coronado el 24 de febrero.

Hasta el momento, Los Rabanes se ubican al final de la tabla, sin embargo, los puntajes incógnitos aseguran que los finalistas queden en duda hasta el día que se anuncien los competidores que pasan a la siguiente ronda.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!