Lucho Pérez se retira voluntariamente de la televisión para dedicarse a sus proyectos

Lucho Pérez, presentador, actor y cantante, ha reiterado por segunda vez que su salida del programa “Hecho en Panamá” no tiene nada que ver con el reciente jalón de oreja que le dio a Nito Cortizo, aunque algunas opinan que sí, por lo que pidió que cesen las especulaciones.

El ex “Vive la Música” explicó que se desvincula del programa porque siente que necesita iniciar un nuevo ciclo en su vida y desea dedicarse a otras cosas, tiene proyectos personales y metas que cumplir.

Pérez comenta que fueron 16 años dedicándose a exaltar el folclor, lo disfrutó, por lo tanto, agradece la oportunidad al programa y al canal de la Tumba Muerto.

“No pasó nada, no especulen, no escriban nada que no es, yo tomé la decisión porque simplemente quiero dedicarme a mis cosas, quiero tener lo mío, tengo nuevos y me puse metas”, añadió Pérez

“Lucho cartucho”, como le dicen de cariño, destinará sus esfuerzos a sus negocios, venta de chorizo y tours de pesca, y su programa “Panamá Salvaje”. “Quiero trabajar para mí, tengo un hijo que viene creciendo y bueno, quiero tener que ofrecerle y para eso debo trabajar muy duro”, añadió.

Pérez manifestó que en esta nueva faceta de igual forma necesitará el apoyo de todo el país. “De igual forma siempre van a tener el mío y mi cariño siempre”, manifestó.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño y se tomó el tiempo para leer y responder algunos de los mensajes, entre ellos, un usuario escribió: “Espero no sea por la bajeza del PRD… Mucho toro”.

La respuesta no tardó en llegar, Pérez respondió: “No, jajaja, ya yo había renunciado hace un mes”, echando tierra a los rumores de que su salida del programa se debía a sus recientes críticas al “buen gobierno”, pues al darse su salida pocos días después despertó muchas suspicacias.

Para Pérez sentirse triste es inevitable porque fueron muchos años en el programa y en medio de lágrimas recordó que durante ese tiempo vivió muchas cosas, tiene muchos cuentos y anécdotas de su paso por la televisión.

Tras anunciar su partida del programa dijo que continuará vigente en las redes sociales, así que hay “Lucho cartucho” para rato.

