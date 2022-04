Madeline Pineda sobre su salida de la agrupación de Ulpiano Vergara: Fue 'por motivos muy personales'

La cantante de música típica Madeline Pineda renunció la semana pasada a la agrupación del tipiquero Ulpiano Vergara.

No obstante, la artista no había hablado directamente de este asunto, pues fue Jhonathan Chávez quien contó un poco al respecto, sin dar mayores detalles.

Jhonathan Chávez dejó claro que Madeline Pineda los acompañaría en la agrupación, junto a su vocalista Angélica de La Cruz. Esta última tiene problemas de salud y a veces le impide cantar en todas las presentaciones. Pero, ambas estarán en la agrupación Los Triunfadores.

Pero, este lunes 11 de abril, Madeline Pineda habló sobre el tema a través de un live en su cuenta de Instagram.

El live estaba previsto para las 7:00 p.m., pero el mismo se inició un poco más tarde. Durante su encuentro con sus seguidores Madeline Pineda tampoco dio detalles de su salida de la agrupación de Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos.

Del acordeonista Ulpiano Vergara dijo sentir: "Admiración y respeto por Ulpiano".

Le consultaron como se sentía con el cambio y respondió: "No tengo ni tres, ni seis ni un año de conocer a Jhonathan, nos conocemos desde que yo tenía 9 años. El cambio no ha sido wao, tenemos años de amistad".

No obstante, Madeline Pineda tenía un en vivo con Hecho en Panamá, el cual estuvo dirigido por el presentador José Castro.

Al igual que en su en vivo, la cantante no respondía la razón por la que había renunciado.

Hasta que José Castro le preguntó: "¿Por qué Madeline entonces renunció?" La cantante respondió: "Por motivos muy personales, como todo hay gente que renuncia y no anda ventilando por qué renunció, no andan ventilando los motivos. Muchas personas renuncian a un trabajo y no andan diciendo".

Sobre el Ulpiano Vergara "para mí es un ser excepcional, vuelvo y lo repito y voy a seguir repitiendo, voy a vivir eternamente agradecida con él por los años compartidos y no me queda más que desearle éxitos ahora con los nuevos muchachos, que por cierto seguimos teniendo una amistad. Si tuviera que definir a Ulpiano Vegara con una palabra es amor, ese señor es un amor...".

Datos

Recordemos que antes de su renuncia, algunos seguidores habían comentado que Madeline Pineda estaba cantando tanto en el conjunto de "El Mechi Blanco" como en la agrupación de "El Canoso".

El debate surgió porque algo similar pasó con el antiguo vocalista de Ulpiano Vergara, Alejandro Torres y al cual le habían puesto peros por hacer esto, mientras que a Pineda no le decían nada por estar en dos agrupaciones.

Pasado unos días de este debate en redes sociales, surge la noticia de que Pineda dejaba la agrupación de Ulpiano Vergara.

