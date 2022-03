Marcela Barnes dice que ser educador en Panamá es difícil

Este lunes niños y adolescentes volvieron a las aulas tras dos años en clases virtuales a causa de la pandemia.

A raíz de este retorno a clases, Marcela Barnes recordó cuando fue educadora.

En una publicación desde su cuenta de Instagram escribió que lo más hermoso de su vida fue enseñar.

"Primer día de escuela. Les dejo fotos de este baile de graduación, al que me invitaron mis niños graduandos en 2015, cuando ya me había retirado como educadora", escribió al lado de una foto donde está acompañada por jóvenes.

Añade: "Lo más hermoso de mi vida fue enseñar; dicen que un Teacher, will always be a Teacher".

"En Panamá, ser maestro, Teacher, Profesor, ( cómo le llames), es muy difícil", considera.

De acuerdo a Barnes, el salario no cubre aquellas horas que en casa ocupan mientras desatienden a su familia, horas que usan para ayudar a sus estudiantes a mejorar. "Ya sea organizando, creando o corrigiendo".

"No saben lo complicado que puede llegar a ser estudiar con ilusión, y luego toparte con la realidad. Así como conocí madres maravillosas, también tocó lidiar con aquellas que te hacían sentir que “no estabas a su nivel”. Como si a este campo se entrase sin un título o idoneidad", reflexiona.

Dice: "Mi padre decía que yo podría haber estudiado 'algo mejor'. Y toca decir, que fue lo único en lo que se equivocó papá. No cambio mis 7 años de experiencia en este campo por nada del mundo. Ahora estudio otra carrera, mientras haya vida, haré cosas que me hagan feliz".

Marcela Barnes buenas vibras para este nuevo año escolar tanto a los docentes como a los estudiantes.

