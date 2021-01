Marcela Barnes le envía un mensaje a las marcas: 'La taquilla no paga la escuela y mi tiempo vale dinero'

La presentadora de televisión, Marcela Amor Barnes le envió un alto y claro mensaje a las marcas que no valoran el talento que hay en el país.

A través de las historias de Instagram Barnes compartió con sus más de 72 mil seguidores un extenso texto donde explica las razones del mismo.

“A todas las marcas que saben que existo: Si usted no va a invertir en los estudios de mi hija, no me llame. La taquilla no paga la escuela y mi tiempo vale dinero”, inició diciendo Barnes.

Según su historia para quienes desean aspiran a vivir de su imagen o talento en Panamá les aconseja que cobren y eduquen a las marcas.

“Fomenten el respeto hacia los talentos en este país”, comentó.

Explica que en Europa, México, Estados y Colombia el trabajo es bien remunerado, dan a respetar su talento y le ponen precio.

“Así sea que cantes, toques tambor, modeles, hagas llavero o pintes pared, si te llaman es porque ellos te necesitan y no saben hacerlo”, aseguró Barnes.

“Lo menos que darte es dinero para que tengas una vida digna gracias a lo que tanto te ha costado aprender a hacer, y pagar por tu tiempo y dedicación a hacer de su proyecto un éxito. ¡No te dejes explotar!”, concluyó la presentadora.

Al parecer las declaraciones de Barnes tuvieron efecto y varios han compartido su opinión en las redes. ¡Ujum!

Una usuaria le envió un DM a la presentadora y le comentó que parte del problema lo han creado algunos influencers o figuras públicas, han malacostumbrado a las marcas a pagar solo con canjes.