María Becerra se aleja de las redes por su salud mental

La cantante María Becerra, 'La Nena de Argentina', ha decidido alejarse de las redes sociales tras reconocer que estas le han provocado "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico" a partir de las "miles de cosas ofensivas" que dicen sobre ella.



Con un largo posteo publicado en las últimas horas en su perfil de X, la artista nacida en 2000 en Quilmes (provincia de Buenos Aires) se despidió de esa red social y anunció que una "persona de confianza" gestionará su cuenta de Instagram, ya que solo volverá "a agarrar el celular (teléfono móvil)" cuando sea "capaz de hacerlo".



"Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico", denunció.



'La Nena de Argentina', que se encuentra en plena gira por varios países de Europa, dijo que durante ese viaje ha luchado "mucho" con su salud mental y que había experimentado "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico".



"Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando / De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO (sic) para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!", publicó María de los Ángeles Becerra, más conocida como María Becerra.



Aunque consideró que "esto forma parte de la fama", la también actriz calificó de "inaceptable" recibir insultos por medio de mensajes en las redes y dijo que iba a "desintoxicarse".



"No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL (sic)", agregó Becerra, quien se negó "a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es sólo leer cosas horribles".



Figura mediática en su país tras saltar a la fama como 'youtuber' en un canal propio en el que se entremezclaban monólogos, videos versionando a otros músicos con tutoriales de maquillaje y rutas de sus experiencias en vacaciones, y entregada a su carrera musical desde 2019, Becerra ha compartido sencillos con artistas como Rauw Alejandro, Becky G, Camila Cabello, Lola Índigo, J. Balvin o Pablo Alborán.



Su última colaboración ha sido con la mexicana Gloria Trevi: el sencillo 'Borracha', un adelanto del nuevo disco de 'La Nena' que incluye un videoclip filmado en Monterrey, ambientado en un condominio mexicano y en una cantina típica, donde ambas artistas se encuentran para beber y borrar una infidelidad.

