Mensajes que se pintarán en el mural de la iniciativa la 'Gran Pared'

Los mensajes que serán plasmados en un mural, como parte del proyecto la "Gran Pared" de Impacta, ya fueron seleccionados.

Se escogieron tres ganadores de entre los 15 mensajes semifinalistas escritos por estudiantes de centros educativos públicos y privados.

Los mensajes ganadores fueron:

- "Mi país tricolor, mi patria, mi gran motivación, una increíble fauna y vegetación, tan grande como nuestra selección. Con patacón y hojaldre disfrutamos los juegos de la selección, los colores azul, blanco y rojo nos unen como una nación. Así es mi Panamá", de Gil Kariv del Instituto Alberto Einstein.

- "Sabemos que los cuentos de hadas no son reales; pero no quita el hecho de que son especiales. Desde un niño de madera que se convirtió́ en humano, hasta la mujer más bella que en un sueño ha quedado. En los libros hay mundos que queremos explorar, como el país de las maravillas, o la isla de nunca jamás. Si me dieran la oportunidad, yo aquí prefiero estar, ya que aquí está mi verdadero hogar", de Misael García del Centro Educativo Integral Montessori.

- "Tu vida es tu mensaje al mundo, asegúrate que sea inspirador", de Astrid Guerra, Colegio Rogelio Josué Ibarra, de Isla Colón, Bocas del Toro.

Estos mensajes serán interpretados por los artistas locales Sergio Smith, Caso Tres e Iram Teks y pintados en un área de 465.11 metros cuadrados, ubicado en Megastorage, Calle 75 San Francisco.'



Este proyecto ha permitido a los niños reflexionar, alzar su voz y expresarse libremente sobre cómo lograr un mundo mejor para todos.



Unas 30 escuelas se sumaron a la iniciativa, para incentivar a sus estudiantes a plasmar sus mensajes para competir a nivel nacional.



La "Gran Pared" es un proyecto de IMPACTA y Magastorage, y algunos patrocinadores.

A partir de este mes los artistas iniciarán con la ejecución, tardarán alrededor de un mes, y la obra tendrá una duración de tres años aproximadamente.

Iniciativa

La "Gran Pared" es un espacio para que niños, de diferentes edades, reflexionen y alcen su voz sobre cómo lograr un mundo mejor para todos.

En diciembre del año pasado, unos 2,500 niños de 30 centros escolares escribieron sus mensajes, para un total de 450, que fueron evaluados para escoger a los 15 semifinalistas.

Para seleccionar a los tres mejores, artistas de la localidad trabajaron con los niños para convertir sus mensajes en una canción e inclusive fueron la inspiración para las bailarinas de la Academia Aliza Dance Studio para la creación de coreografías.

