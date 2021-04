Mitos sobre los tratamientos contra el cáncer

A pesar de que no es un tema nuevo, aún surgen dudas sobre los tratamientos contra el cáncer.

Por esa razón, especialistas de Mayo Clinic brindan algunos de los mitos más frecuentes para darle mayor seguridad con respecto a este tratamiento. He aquí alguno de ellos.

- Todos los tipos de cáncer pueden detectarse a tiempo gracias a los controles médicos habituales y a la tecnología actual. La realidad es que, si bien recibir atención médica con regularidad puede aumentar las probabilidades de detectar el cáncer a tiempo, es imposible garantizarlo.

- El cáncer siempre causa dolor, la verdad es que algunos tipos de cáncer nunca causan dolor.

En el caso de las personas con dolor oncológico, particularmente aquellas que padecen un cáncer en etapa avanzada, los médicos se han dado cuenta de la necesidad de controlarlo y han encontrado mejores métodos para tratarlo.

- La cirugía causa la propagación del cáncer. No es cierto, pues aún no se ha demostrado que la cirugía cause la propagación del cáncer. No retrase ni rechace el tratamiento a raíz de este mito.

El primer y más importante tratamiento contra el cáncer suele ser la extirpación quirúrgica.'



La verdad es que encontrar la cura para el cáncer resultó ser un procedimiento más complejo que dominar los principios de ingeniería y física de los vuelos espaciales. De hecho, el cáncer incluye un gran conjunto de enfermedades y puede deberse a varios motivos diferentes en cada persona.

- Las células cancerosas pueden verse afectadas por una biopsia con aguja y trasladarse a otras partes del cuerpo. La verdad, casi todos los tipos de cáncer carecen de pruebas definitivas que indiquen que una biopsia con aguja (procedimiento usado para diagnosticar muchos tipos de cáncer) causa la propagación de células cancerosas.

- Si recibe tratamiento contra el cáncer, no puede vivir en su casa, trabajar ni continuar con sus actividades habituales.

Frente a este mito, la realidad es que la mayoría de las personas con cáncer reciben el tratamiento como pacientes ambulatorios dentro de su propia comunidad.

