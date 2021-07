Mitos y verdades del autocuidado

¿Sabe qué cosas son suficiente para un autocuiado correcto de la salud? Esto va más allá de hacer ejercicio, beber agua o mantener una alimentación saludable.

Por esta razón, la Industria Latinoamericana de Autocuidado y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, analizan algunos mitos y verdades de esta práctica y promueven un autocuidado responsable. Aquí les mencionaremos algunos.

- El autocuidado es una práctica para prevención y cuidado de la salud. Verdadero, pues el autocuidado, definido por la Organización Mundial de la Salud, está relacionado con un enfoque multidisciplinario para la atención de la salud y la prevención de enfermedades.

- La automedicación es una práctica peligrosa. Mito, pues es necesario explicar que existen dos conceptos que son utilizados muchas veces como sinónimos, pero que son bastante diferentes: automedicación y auto-prescripción.

La automedicación responsable es una estrategia de autocuidado, y permite al paciente utilizar medicamentos de venta libre para tratar afecciones simples.

- No debe tomar medicamentos sin antes consultar siempre a un médico. Mito, porque los medicamentos de venta libre no requieren una receta o prescripción médica.

Un paciente con un síntoma leve, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor de espalda o diarrea, puede adquirir estos medicamentos en la farmacia o establecimiento autorizado sin necesidad de tener la receta de un médico.'



Poner en práctica el autocuidado es suficiente para evitar enfermedades, es un mito, porque el autocuidado proporciona pautas y recomendaciones para que las personas puedan cuidar, prevenir, mantener y tratar afecciones relacionadas con su salud. Sin embargo, todas las personas pueden padecer síntomas o afecciones que afectan su salud en algún momento de su vida.

- Los pacientes deben tomar precauciones al tomar medicamentos de venta libre. Verdad, los medicamentos son seguros y eficaces, están autorizados y recomendados para afecciones puntuales consideradas leves indicadas en el empaque o etiquetas.

- Los medicamentos de venta libre no son efectivos. Mito, porque el hecho de que no requieran una receta médica no los hace menos efectivos.

Por el contrario, precisamente por su efectividad y seguridad es que han sido aprobados para venta libre.

