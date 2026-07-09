REINO UNIDO
Muere la cantante galesa Bonnie Tyler a los 75 años
- Londres / EFE / @PanamaAmerica
Bonnie Tyler falleció 'inesperadamente' en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.
La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito "Total Eclipse of the Heart", ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.
Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.
"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron.
"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.
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