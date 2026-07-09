REINO UNIDO

Muere la cantante galesa Bonnie Tyler a los 75 años

Publicado 2026/07/09 08:45:00
  • Londres / EFE / @PanamaAmerica

Bonnie Tyler falleció 'inesperadamente' en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

Bonnie Tyler durante un concierto en A Coruña, en agosto del año pasado. Foto: EFE / Moncho Fuentes

Bonnie Tyler durante un concierto en A Coruña, en agosto del año pasado. Foto: EFE / Moncho Fuentes

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito "Total Eclipse of the Heart", ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron.

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.

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