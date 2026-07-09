Nuevo director del Sistema Penitenciario promete transparencia y cero tolerancia a la corrupción

El director general del Sistema Penitenciario (DGSP), Chanan Singh, junto al subdirector Fabián Camargo, sostuvo este miércoles una reunión con familiares de privados de libertad de distintos centros penitenciarios y sus abogados, con el objetivo de escuchar y atender las peticiones presentadas.

Durante el encuentro, Singh destacó que, pese a haber asumido el cargo apenas un día antes, consideró prioritario reunirse con una representación de abogados y familiares para conocer de primera mano sus inquietudes.

Desde que fui designado en el cargo, he procurado reunirme con los abogados y familiares de los privados de libertad. La posición del sistema penitenciario es resolver los problemas existentes. Por ello, los invité a formar parte de un equipo de apoyo externo que contribuya a encontrar soluciones a los diferentes inconvenientes”, expresó.

El director explicó que las acciones que impulsa la institución responden a instrucciones de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y del presidente de la República, José Raúl Mulino, orientadas a fortalecer el sistema penitenciario en los ámbitos administrativo, técnico y de seguridad.

Nosotros no hemos venido aquí a complacer a nadie. Hemos venido a implementar un sistema que no estamos inventando; es un modelo que existe en diferentes países y que el Estado, mediante la ley, aplica para la administración de los centros penitenciarios”, afirmó.

Asimismo, dejó claro que las normas dentro de los centros penales serán establecidas por las autoridades y no por los privados de libertad.

Ellos tienen derechos y somos respetuosos; sin embargo, no son quienes establecen las reglas dentro de los centros penitenciarios. Esa responsabilidad corresponde al Estado y nosotros haremos el trabajo como debe hacerse”, puntualizó.

Singh también anunció una política de ‘cero tolerancia’ contra la corrupción, tanto para los funcionarios penitenciarios como para los privados de libertad.

Respecto a las solicitudes de los familiares sobre el ingreso de artículos de higiene personal, medicamentos y otros insumos, el director indicó que, por el momento, las restricciones se mantendrán mientras la nueva administración implementa las medidas de control. “Eso no se va a permitir todavía; primero debemos adoptar las medidas necesarias y hacer las cosas como corresponde”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Eliecer Plicett calificó la reunión como positiva y destacó la franqueza del nuevo director. Me gusta que las cosas se digan tal como son, sin disfraces.

Eso fue lo que vi hoy en la reunión. El director fue claro al señalar que ciertas prácticas del pasado no continuarán”, manifestó.

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Considero que es un hombre valiente por asumir la dirección del Sistema Penitenciario y esperamos que pueda desarrollar su gestión con éxito y ofrecer soluciones a los problemas existentes”, concluyó.