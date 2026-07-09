Alivio al bolsillo: Combustibles bajan de precio a partir de este viernes

Un leve alivio económico llegará al bolsillo de los conductores panameños de cara a la segunda quincena del mes. La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 10 de julio entrarán en vigencia los nuevos precios máximos de venta para los combustibles en la República de Panamá, reflejando una disminución global en comparación con el ciclo tarifario anterior.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad reguladora, esta actualización de precios responde de manera directa a las fluctuaciones a la baja registradas en los mercados internacionales de referencia durante los últimos días. El nuevo esquema de costos se mantendrá fijo en todas las estaciones de servicio del país hasta las 5:59 a.m. del viernes 24 de julio de 2026.

Nuevos precios por litro en las provincias de Panamá y Colón

Para las ciudades terminales de Panamá y Colón, el costo oficial por litro de combustible quedará establecido bajo el siguiente esquema técnico:

Gasolina de 95 octanos: Se comercializará a B/. 1.173 por litro.

Gasolina de 91 octanos: Se fijará en B/. 1.107 por litro.

Diésel bajo en azufre: Tendrá un costo de B/. 1.088 por litro.

Margen de rebaja en el mercado nacional

Aunque la variación a la baja es marginal en las gasolinas, el sector transporte y de carga pesada experimentará el mayor beneficio en esta revisión matemática de la Secretaría de Energía:

Gasolina de 95 octanos: Registra un descenso de 0.5 centésimos por litro.

Gasolina de 91 octanos: Presenta una disminución de 0.3 centésimos por litro.

Diésel bajo en azufre: Lidera el ajuste con una baja de 1.6 centésimos por litro, consolidándose como el hidrocarburo con el recorte más significativo del periodo.

La Secretaría Nacional de Energía recordó a los usuarios que estos ajustes se aplican de forma obligatoria cada 14 días calendario. El