Un Mundial de regresos, promesas incumplidas, sorpresas y mucho color

El Mundial de 2026 entra en fase de cuartos de final y desde su inauguración, el 11 de junio, ha acumulado récords, anécdotas y acontecimientos comparables con ediciones anteriores.

A medida que se acerca la final del próximo 19 de julio en Nueva York, el Mundial va comenzando a llenarse de apuntes en medio de esa enorme recopilación que viene escribiéndose desde Uruguay'30.

La edición 23 del Mundial marcó el regreso de varias selecciones como: Haití y la República Democrática del Congo (antigua Zaire) no aparecían desde la edición de Alemania'74.

A los haitianos les tocó un Grupo C en el que quedaron de últimos contra Brasil, Marruecos y Escocia.

Congo, tercero en el Grupo K, fue eliminada en los dieciseisavos de final en una dura batalla ante Inglaterra que ganó 2-1 con un gol de Harry Kane.

Noruega volvió 28 años después y, de la mano del 'Androide' Erling Haaland, protagonizó la mejor campaña en sus 4 participaciones.

Su hinchada se ha convertido en tendencia por animar al ritmo del remo vikingo.

Cabo Verde, el pequeño archipiélago en el noroccidente de África de apenas más de 524.000 habitantes no olvidará tan fácilmente este verano norteamericano. La selección orientada por Pedro Leitao Brito 'Bubista', le plantó cara a España con un 0-0, a Uruguay con un 2-2 y cerró su participación en el grupo H con otro empate 0-0 con Arabia Saudí.

En dieciseisavos de final, los caboverdianos, con su ya muy famoso arquero Josimar Évora Dias 'Vozinha', le hicieron sudar la gota muy gorda a Argentina, que tuvo que emplearse a fondo para eliminarlos con un 3-2 en tiempo suplementario.

Los 'looks' del Mundial

Si Mundiales como el de Corea-Japón 2002 se hicieron célebres por cortes de cabello radicales (quién podría olvidar el triángulo casi frontal del brasileño Ronaldo o el estilo mohicano del estadounidense Clint Mathis y del turco Umit Davala), este de 2026 nos exhibe una amplia gama de estilos.

Desde la frondosa cabellera del español Marc Cucurella hasta el estilo siempre elegante y sobrio de Cristiano o el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, pasando por una onda más Generación Z como la del inglés Anthony Gordon o la cabeza "más brillante" de los noruegos: Stale Solbakken.