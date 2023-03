Natalie Harris, la encañonaron y le robaron el carro

Tres sujetos la abordaron, la encañonaron y le robaron su vehículo, la presentadora de televisión, Natalie Harris narró el momento de pánicos que vivió al ser víctima de la inseguridad que aqueja al país.

El hecho tuvo lugar la noche del 22 de marzo, aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando la presentadora se disponía a ingresar a su casa tras asistir a una obra de teatro.

“Cuando iba saliendo del carro, abrieron el carro, me encañonaron, me mandaban a salir y yo decía ‘no por favor, no por favor”, comentó Harris en “Tu Mañana”.

Harris no opuso resistencia, su solicitud más bien era para que las personas que pudieran estar a su alrededor se percataran de la situación, mientras tanto, dos de los sujetos la sujetaron de los brazos y la bajaron del carro.

Insistentemente, los facinerosos le preguntaban por su celular y cuando se percataron que estaba dentro del vehículo se retiraron del lugar con las pertenencias de la presentadora.

“Yo corrí hacia la casa, tranqué y llamé a la policía. Se mantuvieron en línea hasta que llegaron las unidades acá a la casa… después de hacer todo lo que había que hacer, me traslade a la fiscalía a hacer la denuncia”, explicó.

En Fiscalía la presentadora expusó cómo se dieron los hechos y enlistó las pertenencias que le robaron.

Gracias a Dios sólo fueron pérdidas materiales. “Las cosas materiales se recuperan, pero la vida es una sóla”, aseguró.

Harris agradeció la atención que recibió por parte de las autoridades, fueron eficaces y la respuesta fue a la brevedad, además, la ayudaron a mantener la calma en medio de la situación.

El vehículo robado es una Nissan Xtrail 2018, color plateado, con placa CL8481 y puede reportar información a los contactos 6585-0506 (Natalie Harris), 511-9361 (Policía Nacional) y 511-9534 / 511-9365 (DIJ).

