'Nomadland' busca su hogar en los Óscar de la pandemia

La temporada de premios más imprevisible, extraña y desconcertante que se recuerda en Hollywood llega a su fin este domingo con unos Óscar de la pandemia en los que al menos hay una cosa clara de partida: "Nomadland" es la gran favorita para llevarse la estatuilla a la mejor película.

La cinta de la cineasta Chloé Zhao y con Frances McDormand como protagonista ha pasado como un huracán por galas de todo tipo y para llegar a su destino final solo le queda derrotar a "The Trial of the Chicago 7", "Minari", "Mank", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal".

Pero quizá la lección del año pasado invite a "Nomadland" a ser cauta hasta el final, ya que "1917" de Sam Mendes llegó lanzada en 2020 a los Óscar y, al final, el fenómeno surcoreano de "Parasite" le adelantó por la derecha.

'Nomadland'

La precariedad laboral extrema, la vejez a la deriva y el desamparo entre las ruinas del capitalismo componen el telón de fondo para el lirismo de "Nomadland", que ha sido sin discusión la cinta más galardonada y aclamada durante la pandemia.

Recibió el León de Oro en Venecia, ganó el Globo de Oro a la mejor cinta dramática, y, en las últimas semanas, ha cimentado aún más sus opciones para los Óscar con sus triunfos en los Bafta, los premios del Sindicato de Productores (PGA) y los galardones del Sindicato de Directores (DGA).

"'Nomadland', en su corazón, es una peregrinación a través del luto y de la sanación", dijo Zhao en los Globos de Oro sobre el viaje personal de Fern (excelente McDormand) en una película que, salvo sorpresa de última hora, apunta a coronarse en los Óscar.

'The trial of the Chicago'

La apasionada e idealista pluma de Aaron Sorkin sobrevuela cada una de las escenas de "The Trial of the Chicago 7", una cinta de Netflix que entrelaza los debates políticos más candentes de la actualidad con los turbulentos pero también esperanzados años 60.

"Espero que esta película rinda homenaje a las personas que salen a protestar como los más patrióticos de todos nosotros", dijo Sorkin a Efe sobre esta cinta acerca de la defensa de las libertades civiles y la lucha contra la injusticia.

El guion de Sorkin no es la única jugada maestra de "The Trial of the Chicago 7", ya que esta película cuenta con uno de los mejores repartos del año (eso sí, repleto de hombres) y se llevó el premio del Sindicato de Actores al mejor elenco gracias a la labor de Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Frank Langella, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt y Michael Keaton, entre otros.

'Minari'

La tierna pero también dura historia de una familia de ascendencia coreana que se muda de California a la rural Arkansas da pie a "Minari", tal vez la gran sorpresa "indie" de estos Óscar.

Lee Isaac Chung escribió y dirigió esta película que triunfó en su paso por el Festival de Sundance, la meca del cine independiente, y en cuyo espléndido reparto sobresalen dos de los personajes más entrañables de los últimos meses: la abuela Soonja (Yuh-Jung Youn) y el pequeño David (Alan S. Kim).

Al margen de sus innegables virtudes artísticas, "Minari" también ha conectado sin preverlo con la angustia de la población de origen asiático en Estados Unidos, que desde que comenzó la pandemia está sufriendo una oleada de ataques racistas en el país.

'Judas and the Black Messiah'

En unos Óscar en los que la política recorre las venas de muchas cintas candidatas, "Judas and the Black Messiah" es posiblemente la película más contundente, radical y apasionada en sus reivindicaciones gracias a un potente recuerdo al legado de los Panteras Negras.

"No estaban interesados en cambios superficiales (...). Para ellos, la revolución significaba un cambio integral", dijo a Efe su director, Shaka King.

El asesinato del carismático activista Fred Hampton a manos del FBI en los años 60 sirve de arranque para un relato de "black power" que ataca la violencia policial en EE.UU. y en el que sobresale el magnífico duelo interpretativo entre Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield.

'Promising young woman'

Salga o no victoriosa de los Óscar, nadie podrá arrebatarle a Carey Mulligan el haber encarnado de forma magistral a uno de los personajes clave de 2020 con la vengadora feminista de "Promising Young Woman".

La guionista y cineasta Emerald Fennell, conocida para los fans de "The Crown" por ser la actriz que dio vida a Camilla Parker Bowles, debutó a lo grande con esta asombrosa película sobre una mujer con un traumático pasado que decide tomarse la justicia por su mano ante los machistas que se cruzan en su camino.

Mulligan se involucró de lleno como protagonista y productora ejecutiva en esta cinta que tal vez tenga en el guion original su mejor baza para estos Óscar.

'Mank'

Pocos proyectos en el Hollywood reciente tenían un aura de Óscar más claro que "Mank", un ambicioso proyecto de David Fincher sobre el guionista de "Citizen Kane" (1941) Herman J. Mankiewicz y su relación con Orson Welles.

"Mank" cosechó el aplauso de la crítica, entre otras cosas, por su magnífica recreación de la estética del Hollywood clásico, pero esta gran apuesta de Netflix ha pasado extrañamente desapercibida en la temporada de premios.

Gary Oldman y Amanda Seyfried lideran esta cinta que no solo era un relato metafílmico sino también abordaba otros temas como los abusos de los grandes estudios de Hollywood, la libertad de expresión, las adicciones y la lucha del establishment para frenar el socialismo en Estados Unidos.

'The father'

El retrato de un anciano acorralado por la demencia senil articula el debut en el cine del famoso dramaturgo francés Florian Zeller, que en "The Father" contó con un aliado inmejorable: Anthony Hopkins.

"Trato de cultivar el arte de la indiferencia, no en un sentido de frialdad, sino que las cosas que hace unos años creía importantes ahora no me lo parecen. Vamos a morir todos y ese es el chiste más negro y divertido", dijo Hopkins en un encuentro con los medios al que asistió Efe.

El veterano actor británico no es el único reclamo en mayúsculas del elenco de "The Father", ya que esta adaptación teatral de una obra de Zeller también cuenta con Olivia Colman en sus créditos.

