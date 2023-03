Obsesión por los cánones de belleza

Al hablar de los cánones o estándares de belleza no solo se hace referencia a la delgadez de una persona, pues va más allá, como el resaltar rostros refinados, labios voluminosos, dientes perfectos o cuerpos bien tonificados, por mencionar algunos.

Es decir, que tratan de exaltar el aspecto físico, práctica que en muchas ocasiones lleva a la obsesión y a esas ganas de lograr a toda costa el venerado estereotipo a través de cirugías, deporte extremo o restricción de alimentos. Algo que puede ocurrir en todas las edades, incluso en la adolescencia.

El 36% de las mujeres entre 11 y 20 años tiene complejos de su cuerpo, de acuerdo a un estudio realizado por Dove.

Está bien arreglarse️, maquillarse hacer ejercicio️ y estar en tendencia. Sin embargo, el lado malo es encerrarse y creer en todos los estereotipos creados por la sociedad, comparte la psicóloga Maybell Del C. Aizpurúa.

Muchas veces la intención de encajar y ser aceptado en cierto grupo social se convierte en una presión muy fuerte.

Por ejemplo, "si no eres delgada, no eres bonita", "si no te alisas el cabello, no eres bonita" y "si te maquillas, 'ella es fea, porque solo es bonita cuando usa maquillaje", menciona la especialista en un post informativo en su cuenta de Instagram @psicologa.maybelldelc

Añade: "Las personas no entienden que esto genera una inseguridad enorme: el rechazo al propio cuerpo, dolor, vergüenza, desequilibrio emocional y mental, que perjudican la felicidad".

Por esta razón, es primordial el amor propio, el ignorar todo tipo de comentarios ajenos.

Las consecuencias pueden ir desde trastornos alimenticios hasta problemas de autoestima y trastornos de personalidad.

Deben hacer todo lo que deseen, tomando en cuenta el cuidar su salud, bienestar, aumentando el amor hacia ustedes mismos y manteniendo un buen equilibrio emocional y mental, señala.

