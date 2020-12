¡Ojo con la dieta de su mascota en las fiestas de fin de año!

Las compras de última hora, la decoración y los últimos detalles de la cena son las constantes en las festividades de fin de año, sin embargo, algunos se toman el tiempo para consentir a su mascota.

Al igual que en las salas de belleza y las barberías para las fiestas de fin de año la demanda de los servicios que ofrecen las clínicas veterinarias aumenta.

José Batista, de la Clínica Veterinaria San José, detalla que para diciembre aumentan los servicios de peluquería, porque los dueños desean que sus mascotas estén acicaladas tanto para Navidad como para Año Nuevo.

En cuanto a la consulta veterinaria, los dueños llevan al animal de compañía por vacunación, desparasitación y las urgencias que puedan surgir, como problemas de tipo infeccioso, dermatológico y otros.

En un artículo de El Vocero se enfatiza que también es una realidad que para esta época aumenten las emergencias médicas veterinarias por problemas de indigestión o accidentes con las mascotas.

Es común que las mascotas se sientan atraídas por los olores que emanan de las comidas que se sirve y se consume en las festividades decembrinas, no obstante, es importante no caer en la tentación y ser cautelosos, no se le debe dar de estos alimentos a la mascota.

Batista comenta que es primordial que al animal se le dé su dieta adecuada, específicamente, alimentos especializados que contienen todos los nutrientes que la mascota necesita.

Reitera que por ninguna razón se le debe dar comida de casa y otros subproductos porque puede acarrear enfermedades de tipo gastrointestinal e intoxicaciones, porque no es una dieta al que el animal está acostumbrado.

Por otra parte, el médico veterinario resalta que si se tiene mascotas en casa se evite el uso de pirotecnia, porque los animales se ponen ansiosos y en muchas ocasiones pierden hasta la conciencia o se desorientan.

En caso de que se vaya a usar pirotecnia se deben buscar los mecanismos para que la mascota esté en un lugar cómodo donde no le afecte el ruido. También se puede optar por la utilización de algún tipo de ansiolíticos o sedantes, natural o químico, aconseja el especialista.