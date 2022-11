Omar Alfanno: Nombran al compositor panameño como nuevo Embajador Nacional de UNICEF

En el marco del lanzamiento de la campaña "Primero la Primera Infancia" se nombró al cantautor y productor panameño Omar Alfanno como el primer Embajador Nacional de UNICEF.

Alfanno señaló: "Panamá es un gran país, pero lamentablemente no todas las familias pueden garantizar a sus hijos el mejor comienzo en la vida".

"Hay acciones que a veces no realizan los padres por falta de información o porque no consideran que son importantes: cantarles, ver a los niños a los ojos, respetarlos, son herramientas poderosas al alcance de todos", añadió el compositor.

Luego de recibir una camiseta de UNICEF de parte de Sandie Blanchet, representante en Panamá, también indicó: “A partir de hoy sumo mi voz y mi talento a UNICEF y me uno a sus aliados, para apoyar a los más desfavorecidos, para promover y defender los derechos de todas las niñas y niños de mi querida patria, en todas partes y siempre. Así, profundizo y amplifico la labor que he venido realizando por la niñez en Panamá".

Campaña

En conmemoración al Día Mundial de la Infancia, el próximo 20 de noviembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, hizo la presentación pública de la campaña "Primero la Primera Infancia".

Durante el evento mencionaron que la iniciativa que busca promover entre las familias con niños y niñas pequeños las prácticas que favorecen el desarrollo de su máximo potencial.

UNICEF ha liderado la planificación y puesta en marcha de una campaña sobre primera infancia que se implementará para el periodo 2022-2025.

El objetivo de la campaña es compartir información esencial con los padres y cuidadores para garantizar el amor, la protección, la nutrición y el estímulo para todos los niños pequeños.

“Los países que han logrado crecimiento económico con desarrollo humano sostenible han comenzado por lo primero, por la niñez, pero específicamente por la primera infancia. UNICEF celebra la decisión de Panamá de priorizar la primera infancia", señaló Sandie Blanchet, Representante de UNICEF.

Agregó: "Queremos apoyar este esfuerzo para que, en todos los rincones del país, los padres, madres y cuidadores de niños y niñas tengan información sobre qué hacer para garantizar su desarrollo pleno".

