Panamá, epicentro de la danza contemporánea

Por estos días se realiza en Panamá, la edición XII de PRISMA–Festival Internacional de Danza Contemporánea.

Panamá ha emergido como un epicentro vibrante y emocionante de la danza contemporánea en la región.

Este evento cultural de renombre internacional ha cautivado a audiencias de todas las edades, transformándose en una celebración de la creatividad y la diversidad de expresión artística a través de la danza contemporánea.

Entre las compañías y artistas que ya han dejado su huella en el escenario, están: &Co Compagnie (Francia), “Lado a Lado”; Cia. Gramo Danse (Panamá), “Hrs”; Stephanie Lee (Panamá), “Bosquejo de un Animal Incompleto”; Prisma Lab Juvenil (Panamá/México); Prisma Lab Profesional (Argentina/Panamá); Marcat Danza (España), “El Bosque”; y la Cia. Nadine Gerspacher (Alemania), “Non-Upgraded Existence”.

Entre estas presentaciones que faltan por proyectarse en funciones múltiples se encuentran: Lunatics and Poets (Países Bajos), “Postcards from a Better Place”; Coco Danza (Panamá / Israel), “Being Human Being”; Cia. ​​Kiko López (España), “Wiwbak”; Hung Dance (Taiwán), “Birdy”; Roser López Espinosa (España), “Cometa”; Eleonora Dall'Asta (Panamá), “Soft”; y Jo Strømgren Kompani (Noruega), “The Ministry of Unresolved Feelings”.

A saber

"Asía y su conexión con el istmo": Este año, PRISMA cuenta con la destacada presentación de la compañía taiwanesa Hung Dance, la cual presentará el 19 de octubre en el Teatro Nacional la pieza

Birdy, una creación del coreógrafo LAI Hung, en la cual el coreógrafo explora la compleja dinámica de la libertad y la opresión, profundizando en la conexión entre el contexto social y las comunidades en Taiwán: cómo los eventos aparentemente triviales como las emociones, las interacciones sociales o los efectos persistentes de la historia consciente o inconscientemente impregnan la sociedad con el miedo, los conflictos o el equilibrio.

A través de bailarines que retratan la imagen de una jaula y un soñador, Lai extiende hábilmente los límites entre los sentimientos más íntimos de un individuo, la dinámica de las relaciones y el contexto más amplio de los individuos dentro de la sociedad, la cultura o el mundo que habitamos.

"Una velada al estilo europeo": El gran cierre de la edición número 12 de PRISMA—Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá estará a cargo de la renombrada compañía noruega, Jo

Strømgren Kompani, el sábado 21 de octubre a las 8:00 p.m. en el majestuoso Teatro Nacional.

Esta destacada compañía presentará la pieza “Ministerio de Sentimientos sin Resolver”, una creación del coreógrafo noruego Jo Stromgren, donde El Ministerio de Casos sin Resolver tiene escasos recursos, pero una importante misión.

Ximena Eleta de Sierra, codirectora de Festival PRISMA, expresó: "Estamos encantados con el éxito que hemos experimentado hasta el momento. Quiero aprovechar la oportunidad para exhortar a todos a disfrutar de las 10 asombrosas piezas que aún están por presentarse durante lo que resta del festival”.

