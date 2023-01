Pareja: Creencias absurdas que afectan la intimidad

A la hora de la intimidad lo ideal es disfrutar con la pareja , pero hay ideas preestablecidas que pueden dañar esta velada.

Hay creencias absurdas que afectan y limitan la intimidad. Son ideas erradas sobre el sexo.

¿Cuáles son algunas de esas ideas? La coaching Eliet Rojas, especialista en sexología y pareja, enumera algunas de ellas:

- Tienes que llegar al orgasmo: La idea es disfrutar, pero si siempre piensan que deben llegar al orgasmo pueden bloquear su sentir.

- Enviar imágenes explícitas de los órganos íntimos: La excitación es un proceso automático que desencadena el deseo instantáneo y no figura tanto en que deben dejar de hacer lo que estaban haciendo, simplemente por observar sorpresivamente una imagen inesperada.

- El acto debe durar mucho tiempo: A veces no paran y la mente puede saturar su proceso fluido y natural de conseguir orgasmo. Es importante jugar con los sentidos para no presionarlos.

No es interminable, como para crear la obligación de tenerlo y por eso, puede existir la posibilidad de fingir durante el acto. "Menos es más y la calidad supera la cantidad", dice.

- Tienen que hacerlo, porque me amas: La idea no es pedir, sino seducir.

"Concéntrate en la celebración del encuentro íntimo, no en seguir instrucciones", señala en su cuenta de Instagram @sexologiayparejas.

La especialista dice que no hay deberes femeninos o masculinos a seguir, pues cada quien debería tener por consigna: Disfrutar, sentir y dejarse llevar.

- Que la persona no tenga un orgasmo no quiere decir que no le guste la otra persona: Esto lo que quiere decir es que "no has querido sentir, tocar, decir, imaginar, mirar, lamer, lo que el otro desea o lo tu quieres experimentar"

