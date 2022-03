Pete Davidson responde a los ataques de 'Ye'

Pete Davidson se cansó de los constantes ataques de "Ye" West, exesposo de Kim Kardashian, y no está dispuesto a quedarse callado, según evidencia una conversación que se filtró.

Davison salió en defensa de su novia luego de que el rapero la acusara de ser una mala madre por dejar que su hija North, de 8 años, usara TikTok, a pesar que él no está de acuerdo con que la menor usara esa red social, reseña Telemundo.

Davidson afirma que Kim es "la mejor madre" que ha conocido y "Ye" tiene suerte de que Kim sea la madre de sus hijos. "Lo que ella hace por esos niños es maravilloso y tú tienes suerte de que ella sea la mamá de tus hijos", indicó.

"Ya he decidido que no voy a dejar que nos trates así más y ya no me quedaré callado. Tienes que crecer", sentenció la estrella de "Saturday Night Live".

El comediante también le señaló a Ye que durante varios meses no permitió que en "Saturday Night Live" se hicieran bromas sobre el rapero, y que incluso él se ha detenido para no hacer chistes sobre él, aunque “me has tratado como una basura”, por lo que indicó que si sigue presionándolo dejará de ser amable.

Según reporta "People", el intercambio de mensajes ocurrió el domingo 13 de marzo por la mañana y en ellos Pete se ofreció a verlo para resolver sus problemas en privado, por lo que West le pidió que le enviara su ubicación para saber en dónde estaba, a lo que Pete le respondió con una foto suya con el mensaje: “Estoy en la cama con tu esposa”.

Ye contestó a la provocación, “Estoy feliz de ver que estás afuera del hospital y de rehabilitación”, a lo que Davison le respondió, “Yo igual, es maravilloso lo que hacen esos lugares cuando buscas ayuda. Tú debes intentarlo”.'



El novio de Kim también le ofreció al cantante ayuda con sus problemas de salud mental para que pudiera encontrar la paz, y agregó, “Es tan triste verte arruinar tu legado a diario”.

El viernes pasado Davidson y Kim Kardashian hicieron su relación amorosa oficial en Instagram pues la socialité compartió una foto en la que ambos aparecen.

Por otro lado, luego de que Davidson manifestó sus intenciones de viajar al espacio, la firma Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos emitió un comunicado en el que confirmó que el comediante será parte de la tripulación de un viaje espacial que despegará el 23 de marzo.

La nave bautizada como New Shepard estará tripulada por Marty Allen, Marc y Sharon Hagle, el profesor Jim Kitchen y el presidente de la compañía Commercial Space Technologies, George Nield.

