¿Por qué es importante desmaquillarse antes de ir a dormir?

Irse a la cama sin desmaquillarse con la excusa de que están cansadas o que se les olvido, puede provocar que la piel del rostro luzca opaca e incluso, puede favorecer la aparición de puntos negros.

El maquillaje es un aliado para las mujeres, ayuda a resaltar sus facciones y a disimular algunas imperfecciones, sin embargo, es imprescindible tener una rutina de limpieza porque al fin y al cabo el maquillaje no deja de ser una barrera para la piel. Adicional al maquillaje, a lo largo del día, en la piel también se acumula suciedad.

¿Cuáles son las consecuencias de no desmaquillarse? La dermatóloga Katherine Muñoz explica que lo más común que suele suceder cuando duermen con maquillaje es el taponamiento de los poros, lo cual provoca que la piel luzca opaca, además, favorece la aparición de puntos negros que en algunas ocasiones pueden inflamarse, espinillas.

Explica que a largo plazo el mal hábito de dormir con maquillaje provoca un envejecimiento acelerado de la piel, deshidratación y alergias.

Si desean tener una piel saludable es imprescindible una rutina de limpieza, para ello, Muñoz destaca que no se requieren muchos pasos porque lo más probable es que no se cumpla o simplemente cause tedio y caigan en la práctica de dormir con maquillaje.

Una rutina simple con un producto para eliminar el maquillaje es más que suficiente. "Si tu piel es seca las leches desmaquillantes son ideales, si tienes piel sensible opta por agua micelar, y si la piel es mixta o tendencia grasa los geles son una buena opción", dice, vía e-mail, Muñoz.

La especialista advierte que deben evitar el uso de desmaquillantes a base de aceites, porque obstruyen los poros y si tienen la piel sensible procure no utilizar toallitas desmaquillantes ya que la contienen derivados de alcohol.

En caso de que viajen y se haya olvidado el desmaquillante, el agua de rosas es una excelente opción que puedes encontrar en cualquier farmacia.

Productos

Los productos que utilicen en el rostro deben ser elegidos de acuerdo a su tipo de piel y necesidades. Katherine Muñoz aconseja usar productos cosméticos libres de aceites y que sean no comedogénicos, es decir, que no tapan los poros.

Si la piel es muy grasa las bases de textura ligera son una buena opción, si padeces de acné y deseas cubrir imperfecciones en vez de elegir bases de amplia cobertura, la mayoría son muy pesadas, opta por barras correctores que se puedan aplicar puntual sin necesidad de sobrecargar la piel. Las pieles sensibles toleran mejor aquellos cosméticos hipoalergénicos, explica la especialista.

Otro punto muy importante que se debe tomar en cuenta antes de maquillarse es la preparación de la piel, Muñoz enfatiza que el primer paso debe ser una correcta limpieza del rostro para remover células muertas y el exceso de grasa de la superficie de la piel.

Luego la hidratación de piel y el último paso será la protección solar. Aunque algunos productos tienen factor de protección solar, esto nunca sustituirá la colocación antes de un protector solar.

Riesgos

¿El uso excesivo de maquillaje tiene alguna consecuencia para la piel? El riesgo dependerá de varios factores entre ellos la calidad de los cosméticos, los hábitos de higiene diaria, el estado de la piel, por ejemplo, si la piel es sana responderá de manera diferente a una piel que ya tenga alguna condición existente: acné, rosácea y sensibilidad, entre otras.

"Hoy día uno de los efectos más frecuentes que observo en la consulta de dermatología por el uso excesivo de maquillaje es el llamado acné cosmético este tipo de acné se desencadena por el taponamiento de los poros debido al maquillaje. Otros efectos del uso excesivo de maquillaje están las alergias e irritaciones", concluye.