¿Por qué es importante la primera experiencia laboral? Así empezaron los famosos

El estudio Primer empleo, realizado por Konzerta, indica que del 58% de los panameños que estudiaba mientras trabajaba, el 63% tuvo su primera experiencia laboral en un área diferente a la de sus estudios, y solo el 37% pudo trabajar desde el inicio en un empleo relacionado con su carrera.



Como todos los mortales, las personas famosas que hoy cuentan con una gran fortuna y grandes éxitos también pasaron por esta etapa de iniciación laboral.



Por ejemplo, el primer empleo del cantante panameño Carlos Isaías Morales Williams, conocido como SECH fue de constructor.



“Trabajé en la construcción, vendí hot dogs, empanadas, hice de todo, buscando mis sueños”, recordó. Sech contó, además, que él no tenía intenciones de cantar, hasta que su hermano le ofreció que fueran un dúo y empezaron a hacer un estudio juntos.



Recién entonces se empezó a enamorar de la música y,al pasar el tiempo, un amigo quien lo animó a cantar sus propias canciones y nació esta estrella musical.



Karol G antes de ser reconocida como la mujer del año 2024 por Billboard y tener un sin fin de premios por su tan exitosa carrera musical, trabajó en sus inicios como vendedora en “el hueco” un lugar famoso en Medellín donde venden de todo y súper barato.



Al contar su experiencia aclaró que no fue fácil este empleo ya que tenía que estar de pie todo el día y recibía malas respuestas de las personas. “No es fácil la atención al cliente”, reconoció, “ y no todos pueden desenvolverse bien en este tipo de trabajos”. Sin embargo, siempre agradece la experiencia ya que le abrió la mente a tener más proyectos y edificarlos como lo hace hoy en día.



El actor famoso Brad Pitt inició trabajando en las calles como repartidor de volantes en un restaurante. En las calles, Pitt contó que no le daba vergüenza y que su trabajo consistía en agitar el cartel de gran apertura. Después de este trabajo, Brad Pitt se enfocó en su carrera como actor y la primera película en la que trabajó fue en 1988.



La reconocida artista colombiana Shakira, con su destacada trayectoria en la música, empezó en el mundo laboral a muy temprana edad. Entre los 10 y 13 años cantaba en fiestas de 15 años y bodas e inició a trabajar con Sony Music. Sin embargo, su trabajo no le ha impedido seguir preparándose: hoy es una profesional con varias carreras académicas. En el 2020 mostraba con orgullo su diploma de graduación en Filosofía Antigua de la Universidad de Pensilvania.



El primer empleo marca la carrera profesional de los talentos. El 54% de los panameños reconoció que le sirvió para relacionarse con el mundo laboral, el 27% aseguró que cambió su perspectiva respecto al trabajo, el 10% dijo que sirvió para encontrar su verdadera vocación, el 5% afirmó que la carrera que había empezado era la de su vocación, y el 4% afirmó que le ayudó a darse cuenta a qué no se quería dedicar.



“La perseverancia y la resiliencia son las claves para desarrollar una carrera profesional exitosa y la experiencia de estas celebrities es un ejemplo de ello. El primer empleo no siempre será lo que las personas hagan por el resto de su vida, pero será la puerta al mundo laboral y la instancia primordial de aprendizaje que cimienta el camino hacia la vida profesional con la que sueñan”, dijo Jeff Morales gerente de Marketing de Konzerta.