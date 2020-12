¿Por qué no debes dejar de hacer ejercicio en diciembre?

Para las festividades de fin de año resulta imposible escaparse de las citas y compromisos sociales que tiene lugar alrededor de una mesa llena de comida y bebidas de la época.

Por esta razón, es imprescindible continuar con las rutinas de actividades físicas durante esta época. Algunos estudios advierten que abandonar los entrenamientos de manera repentina tienen efectos negativos en el organismo, la masa muscular se reduce al mismo tiempo que incrementa la masa grasa.

El entrenador José Luis Alberte explica que cuando se ha adquirido el hábito de hacer ejercicio y se abandona repentinamente es más difícil retomarlo, solo con dejar de entrenar dos semanas, se pierde todo lo que se ha ganado en meses e incluso en un año.

Detalla que la única ventaja es que se dice que el sistema músculo esquelético tiene memoria y se puede recuperar rápidamente, sin embargo, es más difícil retomar la rutina los primeros días. Al segundo o tercer día pueden experimentar dolores musculares.

El entrenador personal Jesús Hernández enumera algunos beneficios de realizar ejercicio en Navidad:

- Mantener el hábito: Continuar con la rutina es determinante para lograr los objetivos que nos hemos trazado, buena salud, perder o no ganar peso.

- Mejor eficiencia metabólica: Favorece la mejor distribución de los nutrientes, evitando una mayor acumulación de grasa.

- Mejorar el balance calórico: El ejercicio es también un apoyo importante para tener un balance calórico consecuente con sus objetivos.

Para la época algunas personas se relajan y se presta poca atención a lo que se consume, algunos postres, bebidas y platillas tienen muchas calorías, por ello, es importante no caer en excesos.

Alberte plantea que no se deben consumir exceso de calorías que no puedan quemar durante el día, porque terminan convirtiéndose en grasa acumulada. Y por último, enfatizó en que no se debe caer en el sedentarismo.