'Preso Nº 1', estrena en América Latina el 2 de marzo

Todo está listo para el estreno en Latinoamérica del thriller político, "Preso Nº 1", de los mismos productores de "La Reina del Sur", a partir del próximo miércoles 2 de marzo, a través de "Telemundo Internacional".

La historia revela los inicios de los protagonistas con activismo político desde la Revolución Zapatista de 1994 en el estado mexicano de Chiapas, y desarrolla la acción en diferentes partes de México y Estados Unidos.

Con 64 episodios, la historia fue creada como un nuevo género televisivo como el thriller político Erik Hayser ("El Recluso", "Sense8" y "Oscuro Deseo") junto a Arturo Peniche ("Qué pobres tan ricos" y "La Intrusa), y Alejandra Ambrosi ("Las Malcriadas" y "La jefa del campeón") expresaron la necesidad de que aparezcan nuevas "figuras heroicas" en la pantalla chica.

El drama político se centra en Carmelo Alvarado (Erik Hayser), un hombre de origen humilde y valores inquebrantables quien, gracias a su carisma e inteligencia, llega a convertirse en el presidente de México.

Carmelo es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió, causando un escándalo en el país. Sin embargo, Carmelo luchará contra el sistema corrupto detrás del esquema de fraude para limpiar su nombre por el honor de su país y su familia.

"Usualmente hemos visto como los niños que crecen en la pobreza se van a la vida del crimen, específicamente el narcotráfico. La historia de Preso No.1 es totalmente opuesta", expresó Marcos Santana, el presidente de Telemundo Global Studios y jefe de producción de la serie.

"Me parece que es una producción que no solamente emociona, sino que como espectadores nos hace reflexionar acerca del mundo que estamos viviendo. Independientemente del personaje, que me parece que es uno de los más bonitos que haya llegado a mi vida, ‘Preso No.1’, personal y profesionalmente, me emociona muchísimo", agregó Erik Hayser.

Datos

- Erik Hayser para la creación de su personaje se inspiró en figuras políticas como Eduardo Galeanoy el Subcomandante Marcos. No es la primera vez que Hayser interpreta a un presidente mexicano, ya había interpretado a un presidente en la serie Ingobernable de Netflix, junto con Kate del Castillo.

- Con respecto a su participación en el drama político, Erik Hayser enfatizó a los gobernadores de diferentes países y comentó que: "Es difícil creer que ahora la audiencia está a punto de encontrarse con un [presidente inocente] que termina en la cárcel y que, por lo tanto, parece un héroe, algo difícil de creer y lejos de ser una realidad actual".

- Arturo Peniche, parte del reparto principal interpretando a Pedro Islas, a quien el actor describe como "Un personaje lleno de matices porque es oscuro, transparente, manipulador, egocéntrico, soberbio".

