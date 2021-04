Príncipe Felipe: En los últimos años fue hospitalizado varias veces

La muerte del príncipe Felipe ha conmocionado al mundo, su partida fue algo inesperado, porque se presumía que su estado de salud había mejorado tras su salida el mes pasado de un centro hospitalario.

Versión impresa

El 16 de febrero, el príncipe fue internado en el hospital King Edward VII de Londres como medida preventiva, lo sorprendente, es que ingresó por su propio pie al nosocomio.

Allí fue tratado por una infección, lo cual no guarda relación con la covid-19 según informó el Palacio de Buckingham, luego, fue trasladado a un centro especializado en problemas del corazón, el San Bartolomé.

Fue sometido a una operación del corazón y tras una breve estancia fue trasladado nuevamente King Edward VII, donde el 16 de marzo recibió el alta médico.

Esta fue la última vez que el príncipe fue ingresado en una unidad hospitalaria. En los últimos años Felipe luchó con algunas dolencias, por ejemplo, en 2011, estuvo hospitalizado por cuatro días por dolores en el pecho. Por esta razón, se le realizó una cirugía en una arteria coronaria bloqueada, reseña El País.

En junio del 2012, fue ingresado a causa de una infección urinaria y en el mismo mes, pero del 2013, fue intervenido quirúrgicamente, se le realizó una cirugía abdominal, por una afección no revelada y que lo mantuvo hospitalizado por 11 días.

En el 2017, el príncipe Felipe fue internado nuevamente como precaución por una infección derivada de una afección preexistente, en abril de 2018, fue operado de la cadera y finalmente, en 2019, recibió un tratamiento en el hospital King Edward VII por una afección preexistente no especificada.'



El príncipe Felipe falleció a los 99 años "pacíficamente" en el Palacio de Windsor. Su deceso ocurrió el viernes 9 de abril.

Funeral

La institución heráldica College of Arms informó que el cuerpo del príncipe Felipe de Edimburgo "descansará" en el castillo de Windsor hasta que se celebre su funeral en la adyacente capilla de San Jorge.

VEA TAMBIÉN: Harry y Meghan publican un escueto mensaje por la muerte del príncipe Felipe

La fecha y los detalles de la ceremonia serán difundidos en un comunicado en su momento por el Palacio de Buckingham detalló la institución fundada en 1484 y conformada por miembros de la monarquía.

Debido a la covid-19 el College of Arms solicitó a la ciudadanía que "no asista o participe en ningún evento" relacionado con el funeral y que no se depositen ofrendas florales enfrente de los palacios, de acuerdo a un escrito del Heraldo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!