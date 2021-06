¿Qué famosos apoyan a Adamari López?

Los comentarios sobre la separación de la actriz y presentadora Adamari López y su esposo, de casi 10 años, el bailarín Toni Costa, no se detienen. Muchos quedaron sorprendidos.

Hace unos días, Toni Costa salió al paso para aclarar que en la separación de López no tuvo nada que ver con la presencia de una tercera persona en su relación y menos de que, supuestamente, le había sido infiel a la madre de su hija Alaïa, con un hombre. Aunque no lo dijo claramente, lo insinuó en un mensaje, pues instó a no creer todo lo que se escucha.

Sobre este tema Toni Costa dijo: "Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo".

Adamari López fue quien dio a conocer la noticia de su separación de Toni Costa, esto lo hizo a través de un video donde se le escucha con voz cortada y se ven salir lágrimas de sus hijos.

En este proceso difícil de su vida, Adamari López ha estado en medio de adeptos y detractores. Las críticas no le han faltado.

Muchos cibernautas han insinuado que Adamari era la mala de la película y que ahora se hace la víctima. De hecho, se han leído comentarios que dice que ya se le cayó el teatro.

No obstante, la actriz también ha recibido apoyo de parte de personalidades de la farándula, quienes le han dado una voz de aliento a través de sus redes sociales con emotivos mensajes.

Una de ellas, es la actriz Jacky Bracamontes quien escribió: "Te queremos Ada" junto con un emoji de corazón, mientras que el presentador Carlos Adyan puso, "Mujer fuerte".

Por su parte, Rodner Figueroa también recurrió a Instagram para expresar el amor que tiene por la puertorriqueña.

"Te mando un fuerte abrazo, belleza", comentó.

A estas muestras de apoyo se unió la presentadora dominicana Charytin Goyco, quien le envió un sentido mensaje. "Dios te acompañe en tus caminos siempre. Amén. Todos te amamos demasiado", tal como lo registra una nota de Telemundo.

La cantante puertorriqueña Millie Corretjer fue otra de las celebridades que se solidarizó con Ada, colocando un emoji de corazón rojo en la sección de comentarios.

De la manera que sea, Adamari López está en un momento triste y delicado de su vida.

Razones

"Con mucha honestidad y cariño. Cuento con su cariño y oraciones", escribió Adamari junto a un video donde cuenta lo ocurrido y el cual ha desatado comentarios a favor y en contra de la actriz.

"He decidido separarme de Toni... He decidió hacer esto porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de 'Hoy Día', quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado", fue lo que dijo López, en ese momento, durante la emisión en vivo de "Hoy Día".

