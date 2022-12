¿Qué tiene que ver el cabello con las fases lunares?

Los salones de belleza son el lugar perfecto para entretenerse escuchando todo tipo de conversación y una que siempre prevalece es la relación que existe entre el cabello y la Luna, tema en el que mujeres de todas las edades intercambian información sobre los efectos que causa este astro a las melenas.

Y es que esta creencia no es de ahora, abuelas, madres y sus ancestros siempre han dicho que cortarse el cabello con las fases de la Luna tiene sus grandes beneficios. Mito o realidad, cortarse el cabello según las fases lunares se ha convertido en un mandamiento inquebrantable para muchas mujeres. Algunas marcan las fechas en su ‘calendario lunar’ y dependiendo de la energía disponible toman muchas decisiones importantes, en especial, las que tengan que ver con la salud y belleza de su melena.

Sobre la influencia que tiene la luna en el cabello femenino, Alberto J. Arévalo, de la Academia de Madrid de Schwarzkopf Professional dijo “la realidad es que no existe ningún estudio científico que asegure la influencia de la Luna en el cuidado del cabello”.

Sin embargo, quienes creen que esto si es posible aseguran que para que el cabello crezca más rápido, hay que cortarlo cuando la Luna está en su fase cuarto creciente. Mientras que para reparar el cabello dañado, aseguran que lo mejor es cortarlo durante la Luna llena. Y para retrasar el crecimiento del pelo, el cuarto menguante es la mejor fase, que es usado por las mujeres en especial a la hora de depilarse.

Por su parte, la socióloga y profesora de estudios de género Rose Weitz publicó en 2001 uno de los pocos estudios que se tienen respecto al tema, llamado “Women and Their Hair: Seeking Power through Resistance and Accommodation”, en este proyecto entrevistó a 44 mujeres y encontró que todas creían que su cabello no solo es una expresión de la belleza femenina tradicional, sino que impacta la forma en que los demás las miran.

Algunas de las entrevistadas explicaron que cortar su cabello servía para contemplar de manera diferente los ciclos de sus relaciones amorosas, otras dijeron que hacerlo les permitía ganar de nuevo la atención de amantes lejanos, o que teñirlo les abria relaciones sociales que no habían experimentado antes.

¿Qué dice la ciencia?

Si bien se ha comprobado científicamente que la Luna influye, por ejemplo, en las mareas, no hay evidencia científica de que la fecha en que te cortes el cabello influirá en su crecimiento. Desde hace tiempo se ha estudiado la relación de la Luna con la belleza y salud, y si bien no se ha encontrado relación entre el satélite con la salud capilar, si deseas seguir cortándote el cabello conforme al calendario lunar: ¡adelante!

Cabe resaltar que además de tener en cuenta las fases de la Luna, existen diversos hábitos para que el cabello crezca rápido y sedoso. Toma nota de algunos:

1. Masajear el cuero cabelludo o peinar el cabello estimulan la circulación, facilitando la oxigenación y nutrición del folículo piloso y, por otro lado, favorecen la relajación, mitigando los efectos negativos del estrés.

2. Hidratar el cabello una vez por semana: cuando un cabello está en buen estado e hidratado le es más fácil tolerar, por ejemplo, las intensas temperaturas.

3. Comer alimentos ricos en proteína: estos alimentos ayudan a formar la matriz capilar, lo que ayuda a hebras del cabello crezcan más rápido. Entre ellos se encuentran la carne, el pescado, la leche, los huevos y el yogur.

4. Nunca te vayas a dormir con el cabello mojado, se quebrará y perderá brillo.

5. Utiliza el champú de acuerdo a tu tipo de cabello.

6. No abusar del secador o plancha.

