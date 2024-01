'¡Quiero ser escritor!' y sus próximas publicaciones

El año pasado la escritora y abogada Linda Astwood incursionó en la literatura de no ficción y quedó enamorada de la experiencia, además, en 2023, se demostró así misma que siendo constante y trabajadora puede lograr lo que se proponga.

La autora probó con "¡Quiero ser escritor!", los libros de no ficción, publicación con la que espera llegar a otras esferas para que todos los que tienen el sueño de escribir y publicar puedan lograrlo.

"¡Quiero ser escritor!" se publicó en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá), un espacio dedicado a las letras y a los autores, y en donde los lectores pueden interactuar con los escritores.

"(...) Consideré, tras una breve deliberación, que mi libro, el cual está dirigido a los escritores principiantes, tendría allí (FIL Panamá) su más grande nicho; personas de cualquier edad con interés en escribir su primer libro", reveló Astwood.

Astwood (@lindastwood) está satisfecha con el recibimiento que ha tenido su publicación, es buscada por nuevos lectores y es de esos libros que se compran para leerlos una y otra vez o para obsequiar a escritores novatos o experimentados.

En este sentido, la autora ha recibido mensajes de agradecimiento y muy buenos comentarios sobre el contenido del libro: "Algunos me han mencionado que les han gustado mucho las técnicas y herramientas explicadas; otros me han dicho que el libro ha resuelto sus dudas y les ha ayudado a resolver los momentos de bloqueo del escritor. Incluso me han recomendado a nuevos lectores".

El libro es el resultado, o más bien la experiencia, de Astwood, ya que tiene algunos años dictando talleres de narrativa y tutorías a escritores principiantes, por lo tanto, parte de la información contenida en la publicación ya la tenía.

La escritora confesó que anhelaba mucho hacer esta publicación, compartir sus conocimientos adquiridos durante su trayectoria, por ello, sienta las bases, de lo que, según su perspectiva, se necesita para ayudar a cualquier persona a escribir un libro.

"¡Quiero ser escritor!", con un valor de $15 y de venta en @narrandoandopty y @lindastwood, está dividido por niveles, iniciando con lo indispensable hasta llegar a terrenos más complejos. "(...) Un libro que contiene teoría, técnicas, práctica y ejemplos", aseguró la autora.

Por otra parte, la escritora está trabajando en una antología con un grupo de escritores, será una sorpresa, y tiene otros dos proyectos en solitario, un poemario y una novela que le ha tomado algo de tiempo y con la que sale de su zona de confort.