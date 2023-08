Rauw Alejandro eliminó todas sus publicaciones en Instagram

¡Ahora sí! ¿Borrón y cuenta nueva? Rauw Alejandro hizo una limpieza total de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 18,6 millones de seguidores.

El intérprete de “Baila conmigo” eliminó o archivo todas las publicaciones de su cuenta, además, dejó de seguir a todos, se desconoce cuáles fueron las razones.

Hace muy poco el músico hizo una limpieza, solo dejó 16 publicaciones, en algunas aparecía con Rosalía, su expareja, y en otras eran conjuntas con la cantante española.

La primera limpieza se hizo poco después de que el músico lanzará “Hayami Hana”, canción con la que se despidió de Rosalía, en donde, además, aclaró que la relación no terminó por una infidelidad.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder”, dice una parte de la canción.

Rosalía, por su parte, ha estado un tanto inactiva en Instagram, su última publicación data del 24 de julio, no obstante, sí conserva las fotografías que compartió cuando aún era novia de Rauw Alejandro.

Cabe mencionar, que los cambios en la cuenta de Rauw Alejandro se producen en medio de rumores de supuesta infidelidad, Amor Romeira, exconcursante de “Gran Hermano”, fue quien ventiló el engaño.

“La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes (...) Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal, aunque ella no me lo quiso confirmar yo creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan nuestro país”, dijo Romeira.

Las declaraciones han causado mucho revuelo en las redes, aunque no es la primera vez que lo señalan por supuesta infidelidad, también se le ha vinculado con la modelo Valeria Duque y la actriz Ester Expósito.

Rosalía en su momento negó los rumores y dijo que solo ellos sabían lo que realmente sucedió en su relación.

