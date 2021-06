Ricky Martin habla de su sexualidad: 'No estaba listo para salir del clóset'

En varios puntos del mundo ya arrancó la celebración del mes del orgullo LGBTQI+ y Ricky Martin habló más a profundidad de su proceso de “salir del clóset” ante el mundo y de lo difícil que fue enfrentar a Barba Walters cuando ella le pidió que aclarara su sexualidad durante una entrevista.

Versión impresa

El puertorriqueño fue entrevistado para la edición especial del Orgullo de la revista People, y en esta reveló el trauma que le dejó la famosa entrevistadora cuando le dijo que “detuviera los rumores sobre su sexualidad”.

“Hay un pequeño PTSD (siglas en inglés de trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó el músico a la revista.

El cantante también reveló que hubiera sido muy bueno para él, compartir la verdad para el público. No obstante, él sabía que no estaba listo, por lo cual se negó.

Martin dijo: “Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida”.

Debido a las malas experiencias que el esconderse le dejaron al intérprete de 49 años, él ahora aboga por ser honesto, pues es la mejor política para su salud, se lee en Infobae.

“Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar sobre de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, aseveró.

Aunado a esto, el artista también expresó la importancia de tener referentes para que los niños puedan ver lo que una persona como ellos ha hecho en el mundo, algo que él recalcó, nunca tuvo.

VEA TAMBIÉN: ¿Por qué deben estar atentos a la presión sanguínea?

“Hay muchos, muchos niños por ahí que no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice: ‘Lo que estás sintiendo es malvado’. Pero no puedes obligar a nadie a que salga”, aseguró.

Ricky Martin expresó que muchas veces no estaba seguro de su sexualidad, pues incluso durante mucho tiempo salió con mujeres.

“La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie”, dijo.

Ricky Martin no confesaría sus sentimientos sobre su sexualidad hasta hace 10 años, en marzo de 2010, cuando hizo público que era homosexual. El cantante ahora ya no está preocupado por compartir con el mundo su verdadero “yo”, pues él está casado con el artista sirio-sueco Jwan Yosef desde 2017. Es papá de cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, y dos bebés, Lucia y Renn Martin-Yosef.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué famosos apoyan a Adamari López?

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!