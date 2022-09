Ropa interior negra: ¿Causa infecciones vaginales?

Pese a las advertencias sobre la baja confiabilidad de utilizar las redes sociales como fuente de información, algunas personas insisten en seguir consejos de creadores de contenido que no tienen ninguna formación médica.

En 2021, en Tik Tok, se hizo viral un video de cómo limpiar la nariz usando dos dientes de ajo insertados en los orificios nasales, contenido que alcanzó más de 80 millones de vistas y que causó preocupación, ya que un lavado regular de la zona es más que suficiente para evitar infecciones.

Una nueva publicación afirma que usar ropa interior negra produce infecciones vaginales e incluso algunos medios se han hecho eco de esta aseveración.

Alejandra Andrino (@medifemgt), ginecóloga y obstetra, opinó al respecto y aseguró que no hay literatura que indique que la ropa interior de color negro provoque infecciones vaginales.

Explicó que las prendas de colores oscuros, como el negro o el azul marino, pueden causar irritación o picazón en la vulva debido a los tintes que se utilizan para su fabricación.

La irritación y picazón pueden ser confundidos por las pacientes como síntomas de una infección vaginal, por lo tanto, la especialista recomienda no usar ropa interior en colores oscuros si está presentando picazón vulvar ocasional.

En lugar de vestir prendas oscuras, The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) sugiere usar ropa interior blanca o de colores claros, por lo anteriormente descrito, "los tintes textiles oscuros pueden causar alergias".

Adicional, los ginecólogos también recomiendan evitar las prendas sintéticas y usar prendas de algodón porque permite una mejor ventilación de la zona y evita la acumulación de humedad.

En caso de que se haya eliminado la fuente de irritación y picazón, y los síntomas persistan, Andrino insta a las pacientes a visitar a su ginecólogo para una evaluación.