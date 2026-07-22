Rosalía pide disculpas a los argentinos tras compartir un polémico video

Rosalía salió a disculparse públicamente con sus seguidores argentinos después de quedar envuelta en una polémica por compartir en sus redes sociales un video de Mia Khalifa que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia Argentina tras la final del Mundial 2026.

La controversia se desató en cuestión de horas y provocó una ola de críticas contra la artista española.

El video, musicalizado con "La Perla", una de las canciones de Rosalía, incluía un mensaje que numerosos usuarios consideraron ofensivo hacia la selección y los aficionados argentinos.

Tras la difusión del contenido, comenzaron a multiplicarse las reacciones en redes sociales, donde incluso algunos fanáticos manifestaron su intención de devolver las entradas para los conciertos que la cantante ofrecerá próximamente en Buenos Aires.

Ante la creciente polémica, Rosalía eliminó la publicación y utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido. "Le di compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió la artista, acompañando el mensaje con una imagen de la bandera argentina y asegurando que solo siente cariño por ese país.

El descargo no puso fin a las reacciones. Mientras algunos seguidores aceptaron las disculpas y consideraron que se trató de un error sin intención de ofender, otros continuaron cuestionando a la cantante por haber compartido el contenido sin revisar previamente el mensaje que contenía.

La controversia se produce a pocos días del inicio de la gira de Rosalía por Argentina, donde tiene programados varios conciertos.

El episodio ha generado incertidumbre sobre el ambiente que encontrará la artista durante sus presentaciones, aunque hasta el momento no se han anunciado cambios en el calendario de los espectáculos.