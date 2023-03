Rosalía y Rauw Alejandro lanzarán un disco el 24 de marzo

Rosalía y Rauw Alejandro han anunciado a través de sus redes sociales el lanzamiento el próximo 24 de marzo de un EP de solo tres canciones nuevas.

Los temas de este trabajo discográfico llevarán por título "Besos", "Vampiros" y "Promesa".

Esta publicación, ilustrada tanto en sus perfiles de Twitter como en Instagram con una imagen de la portada y dos "R" entrelazadas, se venía anticipando desde que el pasado mes de diciembre.

A fin de año, la artista española confirmó en una entrevista con Billboard que ambos habían estado juntos en el estudio.

"Ya se verá", dijo entonces Rosalía, que traba con esta su primera colaboración artística con quien es además su pareja sentimental.

Este romance fue certificado con un beso ante las cámaras en la ceremonia de entrega de Los40 Music Awards de 2021 en Palma de Mallorca.

Bad Bunny, J Balvin, Cardi B, The Weeknd, James Blake o Billie Eilish son algunas de las muchas colaboraciones que ha trabajado la autora de "Malamente" en los últimos años.

En tanto, Rauw Alejandro ha cosechado notable éxito igualmente en sus acercamientos a figuras como Daddy Yankee o Shakira en los últimos tiempos.

Ninguno de ellos ha dejado pasar además mucho tiempo desde sus últimos lanzamientos propios, ya que el puertorriqueño editó el pasado mes de enero su último trabajo de estudio, "Saturno", que recogía el testigo al superventas previo "Vice versa" (2021).

Rosalía, condecorada como "Productora del Año" en los Women in Music Awards de Billboard, lanzó a finales de enero su tema "LLYLM" ("Lie like you love me"), que a su vez tomaba el relevo al gran éxito del verano "Despechá" y a su último disco de estudio, "Motomami", publicado hace un año y galardonado con el Grammy Latino al mejor disco de 2022.

