Salud en los hombres: ¿Qué deben saber?

¿Qué factores se deben tener presente en la salud y la nutrición de los hombres? Si alguna vez se han hecho esta pregunta, hoy le traemos la respuesta de la mano de un especialista.

Los hombres tienden a quemar calorías más rápido que las mujeres, puede ser tentador pensar que mientras un hombre no tenga sobrepeso, todo está bien. No obstante, el peso corporal es solo una parte del panorama y no debe ser la única referencia para medir la salud.

Pensando en el bienestar de los hombres, Susan Bowerman, directora de nutrición de Herbalife Nutrition, comparte una lista de los nutrientes que ellos necesitan para mantenerse saludable.

- Vitamina D: Procure consumir más vitamina D, que ayuda a fortalecer los huesos y el sistema inmune. La vitamina D se encuentra en productos lácteos fortificados, pescados grasos, yemas de huevo y mariscos.

- Potasio: Muchos hombres no consumen suficiente potasio, que es importante para el correcto funcionamiento de los nervios, el corazón y los músculos. Este mineral promueve la presión arterial saludable y abunda en las frutas, vegetales y productos lácteos. Estos son algunos de los alimentos recomendados ricos en potasio: Melones, tomates, aguacates, bananas, frijoles y vegetales verdes.

- Fibra: La mayoría de los hombres solo consume la mitad de los 38 g de fibra que requieren cada día.

Los alimentos altos en fibra te ayudan a sentirte satisfecho, lo que te ayudará a mantener el peso bajo control. La fibra soluble también ayuda a disminuir los niveles de colesterol, y así proteger tu corazón. Pon especial atención en estos alimentos saludables para el corazón y altos en fibra, como: Frijoles, frutas, vegetales y granos integrales.'



Al hablar de la salud y la nutrición de los padres de familia y en general de los hombres hay varios factores que entran en juego.



Recuerda que además debes combinar una alimentación equilibrada con la práctica de ejercicios físicos. Se recomienda realizar aproximadamente 150 minutos de actividad física de moderada a intensa por semana, que quiere decir unos 30 minutos por día, 5 días por semana.

- Magnesio: El magnesio es un mineral importante para literalmente cientos de funciones en el cuerpo. Al consumir suplementos o más alimentos ricos en magnesio, puedes mejorar la salud ósea y cardiovascular. Podemos encontrarlo en los vegetales de hojas verdes, las nueces y los granos integrales.

