La presentación de "El Temach", como parte de su gira internacional "SOLO", en Panamá, reprogramada para este 7 de abril, se canceló.

En un principio, la cita sería el 26 de febrero, pero se reprogramó, hasta que se canceló por problemas que guardan relación con la logística.

La agencia YR Promociones & Eventos explicó a Panamá América que el influencer está de gira, por lo tanto, los tiempos no se dan por tema de agenda.

La fecha se canceló, pero es probable que se reprograme en el futuro. Por el momento, el influencer no ha confirmado cuándo.

Cabe mencionar, que se contactó directamente a las personas que habían adquirido sus entradas para hacer las respectivas devoluciones.

Las entradas para el show iban desde $55, adicional, un reducido grupo de 20 personas se podía unir a un taller privado previo al evento.

Sería una experiencia cerrada de dos horas, sin cámaras ni distracciones, pensada para profundizar en el desarrollo personal mediante una conversación directa, honesta y sin juicios.