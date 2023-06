'Sex and the City' está de aniversario

El vibrante e icónico mundo de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha celebrará este 6 de junio, fecha en la que se emitió el primer episodio de "Sex and the City", su aniversario número 25.

Ha pasado mucho tiempo desde que se emitió el último capítulo de "Sex and the City", sin embargo, la serie de seis temporadas, además de dos películas, ocupa un espacio muy especial en el corazón de numerosos fanáticos.

En diciembre de 2021, el grupo de amigas más icónico, excepto Samantha, de Nueva York estuvo de regreso en "And Just Like That", un reboot que provocó opiniones divididas.

Finalmente, además de celebrar el aniversario de la franquicia, este mes se estrenará, el 22 de junio, la segunda temporada de "And Just Like That" y se confirmó el regreso de algunos personajes, Kim Cattrall, intérprete de Samantha, tendrá una aparición en la serie.

Se desconoce cómo será la aparición del personaje, no obstante, medios especializados especulan de que solo se trata de un cameo e incluso se afirma que no se verá al personaje y que se usará algún tipo de recurso (una llamada, un mensaje de texto o una nota) para representar a Samantha en la serie.

Serán nueve episodios y semanalmente, cada jueves, se estrenará un nuevo capítulo, adicional, el reparto original estará de regreso, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Díaz) y otros talentos.

Por otra parte, como parte de la celebración del aniversario de la franquicia, en Nueva York se estará realizando, del 8 al 11 de junio, "And Just Like That…It's Been 25 Years, A Sex and the City Experience", una experiencia inmersiva donde los fanáticos pueden sumergirse en el mundo de la serie.



La segunda temporada de "And Just Like That ? un nuevo capítulo de "Sex and the City", del productor ejecutivo Michael Patrick King, junto a las protagonistas y productoras ejecutivas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, estrenará el 22 de junio en HBO Max.

El acceso es gratuito e incluye los momentos más memorables de la serie y pequeños adelantos del emocionante futuro de la franquicia.

Los aficionados serán guiados a través de momentos y escenas memorables, incluyendo la recreación del pórtico y el apartamento de piedra rojiza de Carrie, con la oportunidad de tomar una foto frente a su infame computadora portátil, mirando por la ventana mientras "no pudieron evitar preguntarse...".

A medida que los invitados continúan su viaje, entrarán en el clóset de Carrie, donde vivirán una experiencia de ensueño que destaca la mejor moda de la historia de la franquicia, podrán ver, sentir y escuchar el vestuario de la serie de una manera completamente nueva.

