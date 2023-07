Shakira: ¿'Copa Vacía' es otra indirecta contra Piqué?

Parece que Shakira sigue lanzando indirectas contra su ex Gerard Piqué en sus canciones. Su nuevo tema, junto a Manuel Turizo, "Copa Vacía", ¿se suma a esta lista?

Es una colaboración con el colombiano en clave de reguetón lento, en el que la cantante colombiana se queja del poco caso que le hace una pareja que dedica más energías al trabajo que a mantener la llama bien ardiente.

"Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio (...) Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", se escucha en la canción.

La Kings League, el equipo de fútbol de Andorra, el club de eSports KOI y la compañía Kosmos de gestión de eventos (organizadora de la Copa Davis, entre otras cosas), debieron centrar toda la atención del ex barcelonista en la peor época de su relación con Shakira, que ahora ajusta cuentas con este nuevo hit para el verano que llora la desidia sentimental de su compañero.

"No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo", dice la colombiana.

Shakira lanza su veneno cuando canta: "Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo".

“Te espero y me desilusionas y así no funciona” y “pero no quieres cuando yo quiero”, son otras dos frases que le llegan directo al catalán, quien ha recibido una infinidad de estrofas venenosas de parte de la cantante a través de canciones.

"Te felicito", "Monotonía" y la reina del despecho, que sería la Sesión # 53 de Bizarrap, en la que la intérprete lo menciona de forma directa a él y a Clara Chía y los compara con objetos y situaciones que no están a la altura de la legendaria diva pop latina.

"Copa Vacía" promete convertirse en una nueva fuente de riqueza para los artistas.

De hecho, ya van menos de 12 horas desde su estreno y el videoclip ya ha logrado acumular más de tres millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, más de 26.000 comentarios y superó los 400.000 ‘likes’.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!