Shakira no se presentará en la inauguración del Mundial de Qatar

Ni Dua Lipa ni Rod Stewart, este último rechazó una millonaria oferta, se presentarán en el Mundial de Qatar, y según medios internacionales, Shakira tampoco formará parte de la ceremonia de inauguración del evento deportivo más importante del mundo.

Los rumores apuntaban a que la colombiana junto al grupo de k-pop BTS y la banda Black Eyed Peas se presentarían en la inauguración del mundial en el estadio Al Bayt, previo al partido entre Qatar y Ecuador, el 20 de noviembre.

Sin embargo, la intérprete de “Monotonía” no está pasando por su mejor momento a nivel personal y luego de que saliera a relucir que participaría en el mundial fue fuertemente criticada, lo cual sería la presunta razón por la cual no participará en la cita mundialista.

La noticia de que la colombiana no estará en el evento se produce a menos de una semana de que inicie el mundial y se hizo pública en el programa por la periodista Adriana Dorronsoro en “El programa de Ana Rosa”.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró la periodista.

Por el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido un comunicado, se espera que en las próximas horas haya alguna repuesta.

Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco, apuntó que habló con el entorno de la artista: “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”, puntualizó.

Mientras continúan los rumores sobre la participación de la cantante en el mundial, trascendió que la colombiana protagoniza la nueva campaña festiva de Burberry, llamada “The night before”.

“Bienvenidas a The night before (la noche anterior), una celebración de la diversión, y en anticipación a las fechas festivas, capturada a través de una lente audazmente británica de Burberry, protagonizada por Shakira y Burna Boy”, resalta la marca británica.

