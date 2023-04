Shawn Mendes y Camila Cabello: ¿Hay reconciliación?

Ha pasado más de un año desde la ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes, pero ahora se han encendido las redes sociales tras verlos en el Festival de Coachella.

Ambos artistas dejaron en shock al público, pues se dieron apasionados besos a lo largo de la noche del viernes. ¿Se han reconciliado?

Parece que hay esperanza porque Shawn y Camila se reunieron el pasado viernes en la jornada inaugural del Festival de Coachella 2023, donde más un testigo capturó videos de los dos conversando, brindando en un concurrido bar y, más adelante, besándose apasionadamente.

Rápidamente el fandom empezó a especular sobre si se trataba de un simple coqueteo o si por el contrario habían decidido retomar su relación de manera formal.

Unas dudas que Camila Cabello disipó la misma noche, cuando el reportero José Norberto Flesch le hizo la gran pregunta y ella espetó "sí" sin balbucear.

"Are you guys back together? (¿están juntos de nuevo?)", preguntaba el periodista. "Yes (sí)", repondía Camila Cabello sin pensárselo un segundo.

Ruptura

Camila y Shawn anunciaron su ruptura a finales de 2021 tras una relación que comenzaba en 2019, a raíz de su canción conjunta 'Señorita'.

"Hemos decidido terminar nuestra relación, pero el amor que sentimos el uno por el otro, como humanos, es más fuerte que nunca", dijeron.

Añadieron: "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos".

A pesar de ya no estar juntos, siempre habían mostrado un cariño y respeto hacia el otro digno de admirar.

