La creadora de contenido Shelsy Kitzyel se suma al programa matutino "Tu Mañana" para presentar un nuevo segmento junto a Nena Matteo.

"No seré presentadora como tal, pero saldré a las calles a cumplir sueños...", explicó la creadora de contenido.

Para Kitzyel este nuevo proyecto es un sueño hecho realidad. Le costó mucho mantener guardado el secreto, ya que le gusta mantener al día a sus seguidores.

El anuncio fue muy emotivo. Se hizo en el programa ayer, y el papá de la joven estuvo presente, que visiblemente emocionado agradeció a "Tu Mañana" y al canal por la oportunidad.

Los mensajes de felicitaciones y buenos deseos no se han hecho esperar. A continuación, algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de Shelsy.

- "Man, amo demasiado mis mejores deseos".

- "Siempre sonriendo y cumpliendo sueños mi hermana, te quiero".

- "YO SABÍAAAAA QUE PASARÍA, felicidades mi Shel, te lo mereces".

- "Eres inspiración para muchas mujeres. Felicidades. Dios te bendiga siempre".