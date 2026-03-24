La creadora de contenido Shelsy Kitzyel se suma al programa matutino "Tu Mañana" para presentar un nuevo segmento junto a Nena Matteo."No seré presentadora como tal, pero saldré a las calles a cumplir sueños...", explicó la creadora de contenido.Para Kitzyel este nuevo proyecto es un sueño hecho realidad. Le costó mucho mantener guardado el secreto, ya que le gusta mantener al día a sus seguidores.El anuncio fue muy emotivo. Se hizo en el programa ayer, y el papá de la joven estuvo presente, que visiblemente emocionado agradeció a "Tu Mañana" y al canal por la oportunidad.Los mensajes de felicitaciones y buenos deseos no se han hecho esperar. A continuación, algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de Shelsy.- "Man, amo demasiado mis mejores deseos".- "Siempre sonriendo y cumpliendo sueños mi hermana, te quiero".- "YO SABÍAAAAA QUE PASARÍA, felicidades mi Shel, te lo mereces".- "Eres inspiración para muchas mujeres. Felicidades. Dios te bendiga siempre". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@shelsykg)
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