Solaris Barba tuvo la ‘peor semana’ de su vida en Miss Universo

Solaris Barba, presentadora de “A lo panameño”, tuvo la peor semana de su vida cuando participó en Miss Universo 2022, ya que la preparación y cumplir con las expectativas deterioraron su salud mental y física.

La beldad reflexionó sobre lo que ha vivido en los certámenes de belleza y se cuestionó sobre los sacrificios que se está dispuesto a hacer para cumplir un sueño.

Después de más de un año de terapia, Barba se dio cuenta del daño que le provocó la presión, el estrés constante, los comentarios pasivos agresivos, la invalidación de sus opiniones, intentar ser alguien que no es y cumplir con las expectativas de los demás.

Además, de estas situaciones, la presentadora venía arrastrando consigo otros problemas que sobrepasaron aún más los límites de lo que su mente y cuerpo podían tolerar.

La presentadora de televisión y estudiante de psicología contó que hacía un esfuerzo sobrehumano para cumplir diariamente con sus compromisos, se llegó a chocar por quedarse dormida por el cansancio, sufrió un esguince de segundo grado y se obligó a caminar en zapatos altos, y el día de su viaje a la concentración solo había dormido tres horas.

“(…) Mi cuerpo ya no aguantó más, me enfermé, perdí la voz, tenía que rociarme rigar por las piernas para no sentir dolor y las llagas”, escribió.

Barba aseguró que todas las noches lloraba, las manos le temblaban, en los eventos públicos quería salir huyendo, vivía con una paranoia en la calle y en un punto llegó a olvidar sus razones para vivir.

Dos años después, Barba valora lo bueno y lo no tan bueno de esta experiencia, hubo personas y momentos buenos por lo que estará agradecida, sin embargo, a pesar de que el Sol de las Américas es divina, a ella le cae mejor Sol.

Durante el tiempo en que la beldad la estuvo pasando mal, fueron muy pocas personas las que realmente se preocuparon por ella y que genuinamente le preguntaron cómo se sentía.

Cabe mencionar, que, la beldad se sinceró debido a que se aproxima el Día Mundial de la Salud Mental, por lo tanto, dijo que está bien estar mal, pero no hay que quedarse ahí, ya que es algo que no se debe negociar e instó a buscar ayuda profesional.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!